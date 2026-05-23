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Prinz ist großer Fan

William lädt sich selbst zur Swift-Hochzeit ein

Society International
23.05.2026 13:26
Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte sind große Fans von Taylor Swift
Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte sind große Fans von Taylor Swift(Bild: twitter.com/KensingtonRoyal)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz William und seine Kinder George und Charlotte sind große Fans des US-Popstars Taylor Swift – in einer Radiosendung enthüllte der britische Royal nun, dass er sich über eine Einladung zu deren Hochzeit im Sommer freuen würde. 

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Am Freitag war der Prinz zu Gast in der Sendung „Heart Breakfast“ zu Gast. Die Hochzeit des Jahres von Taylor Swift und Travis Kelce war dabei ein Thema. „Wir glauben, dass diesen Sommer eine große Hochzeit stattfindet“, erklärte Moderator Jamie Theakston. Seine Kollegin Amanda Holden fragte bei William unverblümt nach: „Oh ja! Haben Sie eine Einladung bekommen?“

Taylor Swift mit ihrem Verlobten, den Footballspieler Travis Kelce
Taylor Swift mit ihrem Verlobten, den Footballspieler Travis Kelce(Bild: AP/Julio Cortez)

Dessen Antwort fiel jedoch nicht sehr eindeutig aus. „Kein Kommentar. Ich hoffe es – und ich bin sicher, dass vielleicht irgendwo eine Einladung kursiert. Wir werden sehen“, erklärte Prinz William. Da bleibt Swift ja fast nichts anderes übrig, als ihren royalen Fan zu dem Event zu bitten. Williams jüngster Spross Louis durfte sich dann über seinen Vater noch den Song „Opalite“ im Radio wünschen.

Wird es zwei Hochzeiten geben?
Bisher hielten sich Swift und Kelce ziemlich bedeckt, was Einzelheiten zu ihrer Hochzeit betrifft – sie gaben noch nicht offiziell bekannt, wo und wann die Trauung stattfinden soll. Das Magazin „PageSix“ will erfahren haben, dass die Hochzeit wohl am 3. Juli in New York geplant sei. Laut „Sun on Sunday“  soll sogar eine zweite Feier einen Monat darauf in London geplant sein.

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Vor zwei Jahren besuchten William, Charlotte und George ein Konzert von Swifts „Eras Tour“ im Wembley-Stadion und saßen in einer Loge.  „Wir haben von oben zugeschaut, was ziemlich weit weg vom eigentlichen Geschehen war, aber die Atmosphäre war so unglaublich, dass man tatsächlich den Boden beben spüren konnte, wenn alle getanzt haben“, schwärmte der Royal nach dem Auftritt.

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