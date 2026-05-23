William lädt sich selbst zur Swift-Hochzeit ein

Wird es zwei Hochzeiten geben?

Bisher hielten sich Swift und Kelce ziemlich bedeckt, was Einzelheiten zu ihrer Hochzeit betrifft – sie gaben noch nicht offiziell bekannt, wo und wann die Trauung stattfinden soll. Das Magazin „PageSix“ will erfahren haben, dass die Hochzeit wohl am 3. Juli in New York geplant sei. Laut „Sun on Sunday“ soll sogar eine zweite Feier einen Monat darauf in London geplant sein.