Mehrere Einbrüche: Zwei 14-Jährige geschnappt

Mindestens zwölf Straftaten haben sich zwei 14-Jährige zu Schulden kommen lassen, darunter mehrere Einbrüche – ein 13-Jähriger zeigte der Polizei Videos. In Wien-Landstraße wurden sie jetzt auf frischer Tat ertappt, als sie die Auslage eines Geschäfts ausräumten.
Im Wiener Bezirk Landstraße beobachtete eine Zeugin in der Nacht auf Freitag drei Jugendliche dabei, wie sie durch eine zerbrochene Glasscheibe die Auslage eines Geschäfts ausräumten. Die Jugendlichen flüchteten in ein Wohnhaus, kurz darauf kamen zwei der Jugendlichen aber wieder zurück und nahmen noch weitere Verpackungen aus der Auslage.
Zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurden ebenfalls auf die beiden Jugendlichen aufmerksam und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen eine 14-jährige Österreicherin und einen gleichaltrigen Österreicher fest.
Videos von mehreren Taten
Die Ermittler forschten einen dritten Tatverdächtiger aus. Der 13-jährige Russe zeigte den Beamten auf seinem Handy mehrere Videos von verschiedenen Straftaten. Den beiden 14-Jährigen konnten zwölf Straftaten zugeordnet werden. Darunter waren ein Auto-Einbruch in Langenzersdorf, fünf Auto-Einbrüche in Wien-Favoriten sowie eine Körperverletzung und eine Sachbeschädigung in Wien-Landstraße.
Die beiden Jugendlichen waren geständig, die 14-Jährige kündigte den Polizisten sogar noch weitere Straftaten an. Die beiden wurden in eine Justizanstalt gebracht.
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