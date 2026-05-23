Mehrere Einbrüche: Zwei 14-Jährige geschnappt

Im Wiener Bezirk Landstraße beobachtete eine Zeugin in der Nacht auf Freitag drei Jugendliche dabei, wie sie durch eine zerbrochene Glasscheibe die Auslage eines Geschäfts ausräumten. Die Jugendlichen flüchteten in ein Wohnhaus, kurz darauf kamen zwei der Jugendlichen aber wieder zurück und nahmen noch weitere Verpackungen aus der Auslage.