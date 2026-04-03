Staats-Messenger MAX stimmt Russen misstrauisch

Russen skeptisch

Viele Russen zeigen sich skeptisch gegenüber MAX. „Ich versuche, ihn so wenig wie möglich zu benutzen“, sagte die Moskauer Saxofonistin Irina Matwejewa der Nachrichtenagentur Reuters. Eine andere Nutzerin berichtete, sie sei gezwungen gewesen, den Messenger herunterzuladen, um das staatliche Dienstleistungsportal Gosuslugi nutzen zu können. Dieses ist für Pässe und andere Dokumente zuständig. Sie behalte die App aber nur für den Fall, dass alles andere abgeschaltet werde.