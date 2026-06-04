Paragleiter übersteht 200-Meter-Absturz unverletzt

Ein Paragleiter aus Oberösterreich stürzte am Donnerstag bei Mariazell in der Steiermark rund 200 Meter in die Tiefe ab, blieb in einem Baum hängen – und das unverletzt! Der 31-Jährige sprach gegenüber den Einsatzkräften von einem „Wunder“.
Gleich mehrere Schutzengel dürfte zu Fronleichnam ein Paragleiter in der Obersteiermark gehabt haben: Kurz vor Mittag wurde die Polizei wegen eines abgestürzten Paragleiters nahe der Mariazellerstraße bei Sankt Sebastian alarmiert.
In einem Waldstück fanden die Beamten den 31-jährigen Oberösterreicher in einem Baum hängend, in etwa 25 bis 30 Metern Höhe. Einsatzkräfte der Feuerwehr Mariazell befreiten den Paragleiter aus seiner misslichen Lage.
200 Meter senkrecht in die Tiefe
Bei einer sofortigen Untersuchung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Auch der 31-Jährige selbst klagte über keinerlei Schmerzen und sprach von einem „Wunder“.
Der Mann war zuvor mit seinem Gleitschirm von der Gemeindealpe gestartet. Dann verlor er plötzlich aus ihm unerklärlichen Gründen die Kontrolle über den Schirm und stürzte rund 200 Meter senkrecht in die Tiefe. Mehrfache Versuche, den Schirm wieder unter Kontrolle zu bekommen, scheiterten. Ein nachkommender Pilot konnte den Vorfall beobachten. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei.
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