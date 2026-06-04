Paragleiter übersteht 200-Meter-Absturz unverletzt

Der Mann war zuvor mit seinem Gleitschirm von der Gemeindealpe gestartet. Dann verlor er plötzlich aus ihm unerklärlichen Gründen die Kontrolle über den Schirm und stürzte rund 200 Meter senkrecht in die Tiefe. Mehrfache Versuche, den Schirm wieder unter Kontrolle zu bekommen, scheiterten. Ein nachkommender Pilot konnte den Vorfall beobachten. Er leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei.