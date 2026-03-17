„Kannst gleich das Handy zum Geheimdienst bringen“

Ein Top-Manager einer der Staatsbanken antwortete vor einigen Wochen auf die Frage, warum er sich bei Max registriert habe: „Ich bin gerade in Dubai, habe (Max, Anm.) heruntergeladen, um (mit Kollegen aus Moskau zu telefonieren, Anm.). Wenn ich zurückkomme, werde ich es verdammt noch mal löschen.“