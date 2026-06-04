Österreicher mit Jacht in Kroatien verunglückt

Das Boot ist 7,7 Meter lang und hat 200 PS. Wie es zu dem schrecklichen Unfall kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. „Aufgrund von Bauarbeiten ist der Wellenbrecher mit Navigationslichtern beleuchtet“, erklärt Davor Romić von der Hafenbehörde in Pula gegenüber kroatischen Medien.