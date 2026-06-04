Urlauber-Drama
Österreicher mit Jacht in Kroatien verunglückt
Ein Jachturlaub endete für zwei Urlauber aus Österreich in einer Tragödie. In der kroatischen Hafenstadt Pula prallte das heimische Schiff gegen einen Wellenbrecher. Eine Person kam dabei ums Leben, eine weitere ist schwer verletzt.
Donnerstagfrüh prallte die österreichische Jacht mit 50 km/h gegen einen Wellenbrecher bei Pula. Kurz darauf wurde die Leiche einer unbekannten Person im Meer treibend entdeckt. Dies gab die Hafenbehörde bekannt. Ein österreichischer Staatsbürger soll bei dem Unfall tödliche Verletzungen erlitten haben, hieß es.
Weitere Person in Lebensgefahr
Eine weitere Person befindet sich in akuter Lebensgefahr. „Sie hat schwere Kopf-, Brust- und Bauchverletzungen erlitten“, erklärt der behandelnde Arzt im Krankenhaus von Pula.
Das Boot ist 7,7 Meter lang und hat 200 PS. Wie es zu dem schrecklichen Unfall kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. „Aufgrund von Bauarbeiten ist der Wellenbrecher mit Navigationslichtern beleuchtet“, erklärt Davor Romić von der Hafenbehörde in Pula gegenüber kroatischen Medien.
Die Jacht war ordnungsgemäß registriert. Allerdings sei die Geschwindigkeit zu hoch gewesen.
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