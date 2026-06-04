Und plötzlich trampeln die Bulls Richtung Titel

Die locker 100 Mann, Frau und Kind starke Bulls-Abordnung ließ sich aber nicht niederschreien, die „We believe“-Schilder, die immer wieder präsentiert wurden, standen sinngemäß für die am Parkett um jeden Zentimeter kämpfenden steirischen Korbjäger. Die angeführt von Kapitän Zotov, der für die Oberwart-Fans zur Reizfigur wurde, allerdings vor der Pause nie in Führung waren, stets hinterherrennen mussten. Aber auch stets das Messer zwischen den Zähnen hatten, Ober-Rivale Käferle ging mehr als nur einmal zu Boden. Wie singt’s Guns N’ Roses so schön: Willkommen im Dschungel!