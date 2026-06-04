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Ausgleich im Finale

Und plötzlich trampeln die Bulls Richtung Titel

Sport-Mix
04.06.2026 20:30
Kapfenbergs Basketballer um Andrew Jones gelang gegen Oberwart der Ausgleich in der Finalserie. ...
Kapfenbergs Basketballer um Andrew Jones gelang gegen Oberwart der Ausgleich in der Finalserie. Am Samstag fällt die finale Entscheidung nun in Kapfenberg.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Jetzt ist alles für das Grande Finale angerichtet! Kapfenbergs Basketballer zeigten in Oberwart vor allem eine nervliche Meisterleistung, siegten gegen die Burgenländer in einem wahren Thriller mit 88:80. Damit stelten die Bulls auf 2:2 in der Serie. Fix: Samstag kocht Walfersam bei Entscheidung in der Steiermark über...

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„Welcome to the jungle!“ Der Guns N’ Roses-Hit, der bei Halbzeit des Finales zwischen Oberwart und Kapfenberg durch die Oberwarter Sporthalle schallte, hätte treffender nicht sein können. Die Arena kochte bei feucht-drückender Luft, 1800 Fans machten soviel Lärm, dass man glauben hätte können, ganz Oberwart wollte an diesem Feiertag die Gunners zum dritten Basketball-Titel in Folge brüllen.

We believe! Die Kapfenberg-Fans in Oberwart glaubten fest an den Serien-Ausgleich ihrer Bulls.
We believe! Die Kapfenberg-Fans in Oberwart glaubten fest an den Serien-Ausgleich ihrer Bulls.(Bild: GEPA)

Die locker 100 Mann, Frau und Kind starke Bulls-Abordnung ließ sich aber nicht niederschreien, die „We believe“-Schilder, die immer wieder präsentiert wurden, standen sinngemäß für die am Parkett um jeden Zentimeter kämpfenden steirischen Korbjäger. Die angeführt von Kapitän Zotov, der für die Oberwart-Fans zur Reizfigur wurde, allerdings vor der Pause nie in Führung waren, stets hinterherrennen mussten. Aber auch stets das Messer zwischen den Zähnen hatten, Ober-Rivale Käferle ging mehr als nur einmal zu Boden. Wie singt’s Guns N’ Roses so schön: Willkommen im Dschungel!

Die Basketballer der Kapfenberger um Anführer Vitaliy Zotov waren am Ende nicht mehr zu halten.
Die Basketballer der Kapfenberger um Anführer Vitaliy Zotov waren am Ende nicht mehr zu halten.(Bild: GEPA)

Sechs Minuten vor Ende saß kaum mehr einer auf seinem Sessel. Plötzlich brachte ein Dreier von Bulle Green Kapfenberg in Schlagdistanz – und die Bulls-Fans waren plötzlich lauter als jene der Hausherren. Ein Thriller, der Werbung pur für beide Teams und den Sport war

Drei Minuten, 25 Sekunden vor dem Ende waren die Bulls erstmals (!) in Führung – und gaben sie mit eiskaltem Händchen im Druckkochtopf nicht mehr aus der Hand! 88:80 hieß es am Ende, der Bulls-Fanblock war aus dem Häuschen, Oberwart fiel gefühlt mit der ganzen Anhängerschaft, die nur auf die Pokalübergabe gewartet hatte, in ein tiefes Loch. Denn jetzt hat Kapfenberg das Momentum auf seiner Seite – und Samstag in Walfersam sogar Heimvorteil!

Bulls-Coach Klym Artamonov war außer sich vor Freude.
Bulls-Coach Klym Artamonov war außer sich vor Freude.(Bild: GEPA)
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Wir sind 40 Minuten bei uns geblieben. Hoffentlich haben wir am Samstag genug Platz in unserer Halle, damit alle Fans dieses Spiel sehen können.

Bulls-Trainer Klym Artamonov 

Schönstes Geburtstagsgeschenk
„Wir sind ruhig geblieben, haben uns von den Emotionen nicht anstecken lassen – dann hat Oberwart Probleme gegen uns!“, ballte Bulls-Manager Michi Schrittwieser, just am 59. Geburtstag, die Faust. Es könnte einer sein, an den er sich lange erinnert. Denn Samstag können seine Bulls Meister werden. „Hoffentlich haben wir genug Platz in der Halle“, schickte Coach Klym Artamonov ein Lob an die Fans und an seine Truppe. „Wir sind 40 Minuten bei uns geblieben.“ Jetzt fehlen nur 40 zur Krönung! 

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