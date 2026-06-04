69-Jähriger stürzte 100 Meter in Schotterrinne ab

Ausgerutscht und 100 Meter weit abgestürzt

Beim Abstieg des Steiges auf nordöstlicher Seite, auf einer Seehöhe von 2145 Metern, rutschte der 69-Jährige über den Steig hinaus, wobei er zuerst auf einem grasbewachsenen Hang aufschlug und weiter über die darunter befindliche Schotterrinne abstürzte. Er kam etwa 100 Meter unterhalb des Weges zum Stillstand.