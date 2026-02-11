Vorteilswelt
Telegram betroffen

Moskau will Messenger-Dienste weiter beschränken

Digital
11.02.2026 07:33
Telegram soll es versäumt haben, Informationen zu löschen.
Telegram soll es versäumt haben, Informationen zu löschen.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die russische Telekom-Aufsichtsbehörde Roskomnadsor hat weitere Beschränkungen gegen verschiedene Messenger-Dienste angekündigt, darunter auch Telegram. Die Anbieter würden gegen russische Gesetze verstoßen, Personendaten ungeschützt lassen und nichts gegen Betrug und die Nutzung ihres Services zu kriminellen und terroristischen Zielen unternehmen, so der Vorwurf.

Daher werde man schrittweise weitere Beschränkungen einführen, teilte die Behörde laut russischer Nachrichtenagentur Interfax mit. Zuvor hatten Nutzer in Russland über Probleme beim Laden von Telegram geklagt. Medien berichteten daraufhin, dass Roskomnadsor Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdrosselung des Messengers ergriffen habe.

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete unterdessen, dass seit Jahresbeginn sieben administrative Verfahren gegen Telegram anhängig sind. Der Messenger soll der Aufforderung nach dem Löschen extremistischer oder pornografischer Inhalte nicht nachgekommen sein.

  Der Konflikt zwischen Telegram und den russischen Behörden hat eine lange Geschichte. Telegram-Gründer Pawel Durow lebt seit 2014 nicht mehr in Russland. Seine Ausreise soll mit der Weigerung zusammenhängen, persönliche Daten von Telegram nutzenden Demonstranten in der Ukraine an den russischen Geheimdienst weiterzugeben. Später gab es wegen des Streits um den Zugang zu Nutzerdaten mehrere Anläufe russischer Behörden, Telegram auszubremsen.

Lesen Sie auch:
Der russische Messenger-Dienst soll mit Regierungsdiensten verknüpft werden.
WhatsApp-Alternative
Putin gibt grünes Licht für russischen Messenger
25.06.2025
WhatsApp, Telegram
Russland schränkt Anrufe über Messenger ein
14.08.2025

Verschärfte Gangart seit Kriegsbeginn
Seit Kriegsbeginn haben die russischen Behörden die Kontrolle und Zensur im Internet noch einmal drastisch verschärft. Kritik an dem von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Krieg gegen die Ukraine gilt als extremistisch. Im vergangenen Sommer sperrte Roskomnadsor Anrufe über WhatsApp und Telegram – diese sind in Russland seither nur noch mithilfe eines Virtual Private Network (VPN) möglich.

Zeitgleich wurde in Russland der Messenger Max auf den Markt gebracht. Während offizielle Stellen diesen als sicher bewerben, gab es bereits zahlreiche Klagen über Betrugsversuche unter Nutzung von Max.

