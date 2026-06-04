PFAS in Flüssen: Keiner kennt das wahre Ausmaß

„Das muss sofort aufhören!“

Für die Grünen ist das ein unhaltbarer Zustand. „Wir müssen unsere Gewässer sauber halten – das sind wir den nächsten Generationen schuldig. Es darf nicht sein, dass auch bei uns in Österreich PFAS über das Abwasser in die Flüsse gelangt, so wie es in Deutschland bereits passiert. Das muss sofort aufhören! Diese Stoffe verschwinden nie wieder aus der Natur. Unsere klare Forderung lautet daher: Schützt unsere Flüsse vor den Ewigkeitschemikalien“, sagt Umweltsprecher Lukas Hammer.