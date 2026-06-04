Brasilien-Idol und früherer WM-Starter gestorben!

Kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft trauert Brasilien um ein Mitglied der Weltmeisterschaftsmannschaft von 1974: Leivinha, bürgerlich João Leiva Campos Filho, ist tot! Der Stürmer, der zwischen Juni 1972 und Juni 1974 ganze 21-mal für die Seleção aufgelaufen war und dabei 7 Tore erzielt hatte, wurde 76 Jahre alt …
Zur Todesursache von Leivinha („kleiner Leiva“) gab es keine Information, bekannt ist allerdings, dass der Ex-Stürmer seit Längerem an Alzheimer erkrankt gewesen war.
Was seine Teamkarriere anbelangt, ist anzumerken, dass er seine Tore für Brasilien in den Duellen mit Jugoslawien (Doppelpack beim 3:0), mit Bolivien (Doppelpack beim 5:0) sowie Tunesien, Rumänien und Irland (jeweils ein Treffer) erzielte.
Leivinha blieb gegen Österreich torlos
Auch gegen Österreich kam er zum Einsatz, Team Rot-Weiß-Rot (u.a. mit Karl Daxbacher, Kurt Jara und Hans Krankl) trotzte dem damals regierenden Weltmeister am 1. Mai 1974 in São Paulo vor knapp 130.000 Zuschauern allerdings ein 0:0 ab, Leivinha blieb also torlos.
Auf Klub-Ebene war der nun Verstorbene in Brasilien und in Spanien aktiv: Für Palmeiras in São Paulo traf er in 267 Pflichtspielen unfassbare 108-mal. Im Dress von Atletico Madrid trug er in 93 Pflichtspielen mit 43 Toren zum Gewinn der spanischen Meisterschaft 1976/77 sowie der Copa Del Rey 1975/76 bei.
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