Brasilien-Idol und früherer WM-Starter gestorben!

Kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft trauert Brasilien um ein Mitglied der Weltmeisterschaftsmannschaft von 1974: Leivinha, bürgerlich João Leiva Campos Filho, ist tot! Der Stürmer, der zwischen Juni 1972 und Juni 1974 ganze 21-mal für die Seleção aufgelaufen war und dabei 7 Tore erzielt hatte, wurde 76 Jahre alt …