Warum Sie Zyklus-Apps nicht alles verraten sollten

Frauen! Längst hat sich die smarte Technik in unseren Zyklus gehackt: Von Menstruations-Trackern über Ovulationsarmbändern bis hin zum smarten Tampon gibt es jede Menge hilfreiche Apps und Anwendungen, damit frau rund um die Periode und Co. besser planen kann. Sehr bequem! Aber Achtung: Diese Dinger haben auch eine böse Seite.