Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Bequem, aber heikel

Warum Sie Zyklus-Apps nicht alles verraten sollten

Intim
08.04.2026 17:51
Sie sind praktisch und werden gerne genutzt, doch Menstruations-Apps und Co. speichern mehr, als ...
Sie sind praktisch und werden gerne genutzt, doch Menstruations-Apps und Co. speichern mehr, als einem lieb ist.(Bild: everypixel)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Frauen! Längst hat sich die smarte Technik in unseren Zyklus gehackt: Von Menstruations-Trackern über Ovulationsarmbändern bis hin zum smarten Tampon gibt es jede Menge hilfreiche Apps und Anwendungen, damit frau rund um die Periode und Co. besser planen kann. Sehr bequem! Aber Achtung: Diese Dinger haben auch eine böse Seite.

0 Kommentare

„FemTech“ bzw. „Female Technology“ nennt sich der Bereich, in dem sich alles um Technologien und Anwendungen dreht, die speziell auf die gesundheitlichen Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Intim
08.04.2026 17:51
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Herzallerliebst
„Fritz“ & Co.: Die tierischen Lieblinge der Stars
Folge von Mittwoch
In diesen 20 Minuten laden wir unsere Akkus auf
Selbsterkenntnis?
Grüner Abgeordneter hasst „moralisierende Grüne“
Neue Gesichter erobern die Herzen der Königsfamilie – emotionales Oster-Debüt in Windsor
Plötzlich Royal!
Harriet & Georgina: Die Neuen im Briten-Königshaus
Folge von Diennstag
Mit Philipp zur täglichen Fitness-Routine

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.484 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.875 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
133.882 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1616 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1095 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
961 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Intim
Krone Plus Logo
Bequem, aber heikel
Warum Sie Zyklus-Apps nicht alles verraten sollten
Krone Plus Logo
Unter Voraussetzungen
Wieso Frauen häufiger One-Night-Stands bereuen
Krone Plus Logo
Völlig losgelöst
Spermien im Weltall auf ungewisser Mission
Krone Plus Logo
Die wahren Gründe
Orgasmen? Nein! Was wir am Sex am meisten lieben
Krone Plus Logo
In Mustern gefangen?
Warum wir immer dieselben Erfahrungen machen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf