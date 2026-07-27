Hochgiftige Schlange entpuppt sich als KI-Fake

Für die Behörden stand fest: Auf dem Bild, das ein Bürger am 10. Juli geschickt hatte, ist eine Korallenotter gesehen. Die Bevölkerung von Linz am Rhein im Bundesland Rheinland-Pfalz wurde daraufhin gewarnt. Bei einer Begegnung solle man Abstand zu dem Reptil halten und den Notruf wählen.