Bevorzugung bei Mercedes? „Sind wir ihm schuldig!“

Kimi Antonelli führt die Formel-1-Weltmeisterschaft klar an. Die Bevorzugung eines Piloten werde es aber nicht geben, betonte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im ORF. „Wir sind George schuldig, dass wir sie fahren lassen.“
Antonelli ist in neun von elf Grand Prix auf das Podest gefahren, sechs hat er gewonnen. Selbst am für Mercedes bisher schwierigsten Wochenende in Budapest rettete sich der Italiener von Startplatz sieben noch auf Endrang drei. „Wir haben das Ergebnis maximiert“, meinte Antonelli.
Russell: „Habe ich noch nicht erlebt“
Die WM ist aber längst nicht zu seinen Gunsten gelaufen, auch wenn eine Pechsträhne seinen Teamkollegen George Russell mit mittlerweile 59 Punkten Rückstand auf WM-Rang drei verfrachtet hat.
„Hoffentlich dreht es sich. So eine Saison habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt“, sagte Russell.
Wolff rechnet mit „Updaterennen“
Der Engländer war durch ein technisches Problem beim Start in Ungarn ans Ende des Feldes zurückgefallen. Wolff sah die Schuld dafür ausschließlich beim Team. Für den Rest der Saison erwartet der Wiener ein „Updaterennen“ zwischen den Rennställen. „Ich glaube, es ist zusammengerückt. Wir werden versuchen, da immer wieder etwas zu bringen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.