Bevorzugung bei Mercedes? „Sind wir ihm schuldig!“

Wolff rechnet mit „Updaterennen“

Der Engländer war durch ein technisches Problem beim Start in Ungarn ans Ende des Feldes zurückgefallen. Wolff sah die Schuld dafür ausschließlich beim Team. Für den Rest der Saison erwartet der Wiener ein „Updaterennen“ zwischen den Rennställen. „Ich glaube, es ist zusammengerückt. Wir werden versuchen, da immer wieder etwas zu bringen.“