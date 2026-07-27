Sarah Ferguson: Ex soll ihr Millionen hinterlassen

Ob Sarah Ferguson tatsächlich zu den Erben gehört und ob sie Bargeld, Immobilien oder andere Vermögenswerte erhält, ist derzeit noch unklar. Allein die Spekulationen über das mögliche Millionen-Erbe sorgen in Großbritannien jedoch bereits für großes Aufsehen – nicht zuletzt, weil die 66-Jährige seit Jahren immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten in Verbindung gebracht wird.