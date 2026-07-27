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Sarah Ferguson: Ex soll ihr Millionen hinterlassen

Royals
27.07.2026 11:22
Sarah Ferguson und Paddy McNally (r. im Bild mit den Prinzessinnen Eugenie und Beatrice) verband ...
Sarah Ferguson und Paddy McNally (r. im Bild mit den Prinzessinnen Eugenie und Beatrice) verband jahrzehntelang eine enge Freundschaft. Nach dem Tod des Formel-1-Millionärs wird nun spekuliert, dass Ferguson einen Teil seines geschätzten 600-Millionen-Pfund-Vermögens erben könnte.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Camera Press / Richard Gillard, Viennareport)
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Von krone.at

Steht Sarah Ferguson vor einem unerwarteten Geldsegen? Berichten zufolge könnte die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor einen Teil des geschätzten 600 Millionen Pfund (rund 702 Millionen Euro) schweren Vermögens ihres früheren Lebensgefährten Paddy McNally erben.

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Der frühere Formel-1-Unternehmer und Multimillionär starb Anfang der Woche nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren. Ob und in welchem Umfang Sarah Ferguson tatsächlich bedacht wurde, ist bislang allerdings nicht offiziell bestätigt.

Enge Verbindung über vier Jahrzehnte
Paddy McNally spielte im Leben der ehemaligen Herzogin von York eine besondere Rolle. Lange, bevor sie 1986 den damaligen Prinzen Andrew  heiratete, waren die beiden ein Paar. Trotz eines Altersunterschieds von 22 Jahren verband sie über Jahre eine Beziehung, aus der später eine enge Freundschaft wurde.

Auch nach der Trennung blieb McNally einer ihrer wichtigsten Vertrauten. Sarah Ferguson bezeichnete ihn selbst mehrfach als ihre „Vaterfigur“ und sagte, sie habe sich in schwierigen Situationen immer seinen Rat geholt. Freunde des Unternehmers berichten, er habe sie in den vergangenen vier Jahrzehnten nie im Stich gelassen.

Für Sarah Ferguson war McNally bis zuletzt eine „Vaterfigur“. Er soll sie in seinen letzten ...
Für Sarah Ferguson war McNally bis zuletzt eine „Vaterfigur“. Er soll sie in seinen letzten Lebensjahren unterstützt haben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)

Luxus-Chalet als Zuflucht
Besonders eng soll der Kontakt in den vergangenen Monaten gewesen sein. Dem „Hello“-Magazin zufolge stellte McNally Sarah Ferguson sogar sein rund 18 Millionen Euro teures Chalet im Schweizer Nobelort Verbier zur Verfügung. Dort soll sie zeitweise gewohnt haben, nachdem sie und Andrew Mountbatten-Windsor die Royal Lodge in Windsor verlassen mussten.

Insider betonen, McNally habe Sarah bis zuletzt unterstützt und ihr auch in seinen letzten Lebensjahren einen sicheren Rückzugsort geboten.

Vom Kindermädchen zur großen Liebe
Kennengelernt hatten sich die beiden, als die junge Sarah Ferguson als Kindermädchen für McNallys Söhne Sean und Rollo arbeitete. Nach dem Tod seiner Ehefrau entwickelte sich aus der Bekanntschaft eine Liebesbeziehung.

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Die Romanze endete jedoch, nachdem Sarah ihrem Freund ein Ultimatum gestellt hatte. Sie wollte heiraten – doch ein Heiratsantrag blieb aus. Wenig später lernte sie Prinz Andrew kennen, den sie 1986 heiratete.

Wird Sarah nun Millionenerbin?
Paddy McNally baute sein Vermögen mit Werbung und VIP-Hospitality rund um die Formel 1 auf. 2006 verkaufte er sein Unternehmen Allsport Management für 262 Millionen Pfund. Zum Zeitpunkt seines Todes wurde sein Gesamtvermögen auf rund 600 Millionen Pfund (rund 702 Millionen Euro) geschätzt.

Ob Sarah Ferguson tatsächlich zu den Erben gehört und ob sie Bargeld, Immobilien oder andere Vermögenswerte erhält, ist derzeit noch unklar. Allein die Spekulationen über das mögliche Millionen-Erbe sorgen in Großbritannien jedoch bereits für großes Aufsehen – nicht zuletzt, weil die 66-Jährige seit Jahren immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten in Verbindung gebracht wird.

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