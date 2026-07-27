72 Stunden in Donau! Extremathlet jagt Weltrekord

Idee entstand bei Restaurantbesuch

Die Idee entstand vor vielen Jahren bei einem Restaurantbesuch an der Donau. Als kleiner Bub faltete Marinus eine Serviette zu einem Boot und setzte sie ins Wasser. „Wo kommt das jetzt an?“, fragte er seinen Vater. Dessen Antwort: „Das schwimmt jetzt einmal ganz durch Österreich.“ Der Satz blieb hängen. Heute will Marinus genau das selbst tun – nur nicht mit einem Papierboot, sondern mit eigener Muskelkraft.