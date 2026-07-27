Vinicius nach England? Mega-Transfer bahnt sich an

Das wäre ein wahrlich gigantischer Transfer! Real-Star Vinicius Junior steht offenbar vor einem Wechsel zu Arsenal London. Beim Premiere-League-Meister soll der 26-jährige Brasilianer unfassbare 25 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Das berichten mehrere britische Medien.
So schreibt die englische Zeitung „Telegraph“, davon, dass das Management von Vinicius ein Wochengehalt von umgerechnet 470.000 Euro verlangt. Arsenal wiederum soll bereit sein, diese Summe sogar noch zu toppen, um Vinicius den Wechsel nach London so richtig schmackhaft zu machen.
Schließlich gilt der Weltfußballers von 2024 schon lange als absoluter Wunschspieler von Trainer Mikel Arteta auf der linken Außenbahn. Der Grieche Christos Tzolis, der gerade erst für 40 Millionen Euro von Brügge kam, wäre ohnehin nur ein Backup, heißt es.
140 Millionen Euro Marktwert
Vinis Vertrag bei Real Madrid läuft am Ende der Saison aus – und die Spanier wollen auch nicht verlängern, haben mit Leipzigs Yan Diomande offenbar auch schon einen Nachfolger gefunden. Heißt: Will Real mit ihrem brasilianischen Wirbelwind noch einmal Geld verdienen, dann muss er bald verkauft werden. Sein Marktwert: 140 Millionen Euro. Ein wahrlich gigantischer Transfer ...
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