Vinicius nach England? Mega-Transfer bahnt sich an

140 Millionen Euro Marktwert

Vinis Vertrag bei Real Madrid läuft am Ende der Saison aus – und die Spanier wollen auch nicht verlängern, haben mit Leipzigs Yan Diomande offenbar auch schon einen Nachfolger gefunden. Heißt: Will Real mit ihrem brasilianischen Wirbelwind noch einmal Geld verdienen, dann muss er bald verkauft werden. Sein Marktwert: 140 Millionen Euro. Ein wahrlich gigantischer Transfer ...