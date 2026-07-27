Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

470.000 Euro pro Woche

Vinicius nach England? Mega-Transfer bahnt sich an

Fußball International
27.07.2026 11:35
Vinicius Junior
Vinicius Junior(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das wäre ein wahrlich gigantischer Transfer! Real-Star Vinicius Junior steht offenbar vor einem Wechsel zu Arsenal London. Beim Premiere-League-Meister soll der 26-jährige Brasilianer unfassbare 25 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Das berichten mehrere britische Medien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So schreibt die englische Zeitung „Telegraph“, davon, dass das Management von Vinicius ein Wochengehalt von umgerechnet 470.000 Euro verlangt. Arsenal wiederum soll bereit sein, diese Summe sogar noch zu toppen, um Vinicius den Wechsel nach London so richtig schmackhaft zu machen.

Schließlich gilt der Weltfußballers von 2024 schon lange als absoluter Wunschspieler von Trainer Mikel Arteta auf der linken Außenbahn. Der Grieche Christos Tzolis, der gerade erst für 40 Millionen Euro von Brügge kam, wäre ohnehin nur ein Backup, heißt es. 

(Bild: AP/Jose Breton)
Lesen Sie auch:
Yan Diomande wird ein „Königlicher“.
Über 100 Mio. Euro
Rekorddeal perfekt: RB-Star hat sich entschieden!
27.07.2026

140 Millionen Euro Marktwert
Vinis Vertrag bei Real Madrid läuft am Ende der Saison aus – und die Spanier wollen auch nicht verlängern, haben mit Leipzigs Yan Diomande offenbar auch schon einen Nachfolger gefunden. Heißt: Will Real mit ihrem brasilianischen Wirbelwind noch einmal Geld verdienen, dann muss er bald verkauft werden. Sein Marktwert: 140 Millionen Euro. Ein wahrlich gigantischer Transfer ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.07.2026 11:35
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
England
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
180.283 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
147.171 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
140.672 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2245 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1407 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Fußball International
470.000 Euro pro Woche
Vinicius nach England? Mega-Transfer bahnt sich an
Italien sucht Teamchef
Pirlo-Deal geplatzt! Tritt jetzt Maldini zurück?
Nach Skandal im Finale
„Er lügt!“ Weltmeister attackiert Trainer-Rüpel
Karriere zu Ende
WM-Final-Schiedsrichter zieht einen Schlussstrich
Wirbel um Mega-Wechsel
Wilder Streit zwischen Transferexperten eskaliert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf