Iran: Schwere Schäden an Wasserversorgung gemeldet

Doch auch der Iran beließ es nicht nur bei Drohungen, im Falle weiterer Angriffe auf die eigene Energieinfrastruktur auch Entsalzungsanlagen und andere kritische Infrastruktur in den Golfstaaten ins Visier zu nehmen. Nach Angriffen wurden nämlich auch Entsalzungsanlagen in Bahrain (März 2026) und Kuwait (April und Juli 2026) beschädigt.