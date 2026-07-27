Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Angriffe

Iran: Schwere Schäden an Wasserversorgung gemeldet

Ausland
27.07.2026 11:42
Die ohnehin schon unter Druck geratene Wasserversorgung in den heißen und trockenen Monaten ...
Die ohnehin schon unter Druck geratene Wasserversorgung in den heißen und trockenen Monaten wurde offenbar durch US-Luftangriffe massiv getroffen.(Bild: APA/AFP/ATTA KENARE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Tagen gibt es keine gegenseitigen Angriffe mehr zwischen dem Iran und den USA. Doch die Schäden, die davor entstanden sind, beschäftigen vor allem die iranischen Behörden wohl noch länger. Ihren Angaben zufolge ist die Wasserversorgung des Landes massiv getroffen worden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

18 Einrichtungen, darunter Meerwasserentsalzungsanlagen, seien beschädigt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf einen Behördenvertreter der Provinz Hormuzgan. Zehn Anlagen seien bei den Luftangriffen vollständig zerstört worden.

Der Iran setzt die Blockade in der Straße von Hormuz weiterhin durch.
Der Iran setzt die Blockade in der Straße von Hormuz weiterhin durch.(Bild: AFP)

Dem Bericht nach wurde gleich zu Beginn der jüngsten Eskalation Anfang Juli eine Meerwasserentsalzungsanlage auf der Insel Gheshm durch die Angriffe außer Betrieb gesetzt. Dadurch sei die Wasserversorgung für gut 120.000 Menschen beeinträchtigt worden.

Ähnliche Angriffe des Iran auf Bahrain und Kuwait
Schäden an der Wasserversorgung treffen die Zivilbevölkerung im Süden des Irans besonders hart. Seit Jahren herrscht im Hochsommer extreme Trockenheit. Tagsüber steigen die Temperaturen regelmäßig über 40 Grad.

Doch auch der Iran beließ es nicht nur bei Drohungen, im Falle weiterer Angriffe auf die eigene Energieinfrastruktur auch Entsalzungsanlagen und andere kritische Infrastruktur in den Golfstaaten ins Visier zu nehmen. Nach Angriffen wurden nämlich auch Entsalzungsanlagen in Bahrain (März 2026) und Kuwait (April und Juli 2026) beschädigt.

Lesen Sie auch:
Die USA stellten über das Wochenende ihre Angriffe ein – nach 13 Nächten in Folge. Auch vom Iran ...
Iran-Krieg
Hoffnung auf Entspannung: Ölpreise fallen wieder
27.07.2026
Angriffe ausgesetzt
Trump will Diplomatie eine Chance geben
26.07.2026
Iran-Kurs
US-Abgeordnete fordern Trump zum Kriegsende auf
23.07.2026

Sicherheitsexperten warnen vor besonders verwundbaren Zielen
Zeitweise war dadurch die Wasserversorgung der beiden US-Verbündeten beeinträchtigt. Sicherheitsexperten hatten schon lange davor gewarnt, dass diese Anlagen ein besonders verwundbares Ziel darstellen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
27.07.2026 11:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf