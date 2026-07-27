WM: Spielerfrau enthüllt besonderes Messi-Geschenk

Es handelt sich dabei um einen goldenen Thermobecher mit Messis persönlichem Logo. Zusätzlich gab es einen Mate-Becher und eine Packung Yerba-Mate-Kräuter. Eine Bombilla, ein Trinklöffel aus Metall, durfte auch nicht fehlen. In Südamerika ist Mate ein Volksgetränk. Messi und zahlreiche weitere Fußballer setzen auf die positive Wirkung. Es gilt beispielsweise als natürlicher Wachmacher, zudem wird auch noch das Immunsystem gestärkt.