WM: Spielerfrau enthüllt besonderes Messi-Geschenk

Tolle Geste von Lionel Messi: Wie Kelci-Rose Bowers, die Freundin des Tottenham-Verteidigers Marcos Senesi, enthüllt, hat Argentiniens Superstar seine Teamkollegen mit einem besonderen WM-Geschenk überrascht.
„Ich muss euch etwas richtig Cooles zeigen. Ihr werdet begeistert sein“, sagt Kelci-Rose Bowers in einem Video in den sozialen Medien. „Marcos hat diese Tasche von der Weltmeisterschaft mitgebracht. Sein Name steht auch darauf. Das ist sein Geschenkset. Messi hat es allen Spielern geschenkt.“
Es handelt sich dabei um einen goldenen Thermobecher mit Messis persönlichem Logo. Zusätzlich gab es einen Mate-Becher und eine Packung Yerba-Mate-Kräuter. Eine Bombilla, ein Trinklöffel aus Metall, durfte auch nicht fehlen. In Südamerika ist Mate ein Volksgetränk. Messi und zahlreiche weitere Fußballer setzen auf die positive Wirkung. Es gilt beispielsweise als natürlicher Wachmacher, zudem wird auch noch das Immunsystem gestärkt.
Finale gegen Spanien verloren
Die argentinische WM-Reise ging erst im Finale zu Ende. Im Endspiel mussten sich Messi und Co. den Spaniern mit 0:1 geschlagen geben. Nach dem Schlusspfiff sorgten die Spieler Leandro Paredes und Nahuel Molina sowie Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala mit Ausrastern für unschöne Szenen.
Teamkarriere zu Ende?
Die Anhänger stellen sich aktuell die große Frage: Wird Messi weiter für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen – oder nicht? Nicht erst seit dem Finale wird über die sportliche Zukunft des 39-Jährigen spekuliert, der sich dazu selbst bisher noch nicht geäußert hat.
Teamkollege Leandro Paredes sprach zuletzt von seinen Erfahrungen während der WM und ließ dabei vielleicht schon die Katze aus dem Sack. „Ich glaube, er hatte sich bereits entschieden, dass es sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft sein würde“, meinte er über Messi.
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