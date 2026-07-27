Netanyahu: Atomprogramm Irans zurückgeworfen

Lässt sich über Trumps Pläne informieren

Der Politiker wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington erwartet. Er wolle hören, was Trump im Iran-Kontext vorhabe, sagte Israels Regierungschef. In vielerlei Hinsicht liege die Entscheidung nämlich bei ihm, Trump sei „ein guter Freund“. In den vergangenen Monaten war mehrfach spekuliert worden, dass sich das Verhältnis der beiden Politiker verschlechtert haben könnte. So hatte Trump Netanyahu etwa im Verlauf des Kriegs mehrmals öffentlich zurückgepfiffen und als „verrückt“ bezeichnet. Netanyahu beklagte wiederum, wenig Einfluss auf Entscheidungen zu haben.