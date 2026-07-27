ÖFB-Cup, Mourinhos Squad & Hydration Break-Aus!

Die erste Runde des ÖFB-Cups bringt alle Bundesliga-Teams in die zweite Runde, nur die Admira muss gegen einen Landesligisten frühzeitig die Koffer packen. International gesehen dreht sich das Transferkarussell weiter und Jose Mourinho bastelt sich seinen Kader beim weißen Ballett zusammen. Und die UEFA kontert auf die verpflichtende Hydration Break bei der Weltmeisterschaft und erteilt der Kommerzialisierung bei der EM 2028 eine klare Absage. All das und noch mehr gibt‘s in „Sportkrone Inside“ – eurem Fußball-Podcast!