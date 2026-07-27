Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer

„Fraggle“ habe bereits vier Kälber verloren, weiß Peterson. „Sie hatte also wirklich Pech – ihr letztes verlor sie im März 2025 –, und im Winter ein Kalb zur Welt zu bringen, ist keine gute Idee.“ Man habe gewusst, dass die Delfin-Dame trächtig war und sie deshalb im Auge behalten. „Aber da wir wussten, dass die Überlebenschancen gering waren, geben wir den Kälbern normalerweise erst nach einer Weile einen Namen, wenn wir sicher sind, dass sie überleben werden.