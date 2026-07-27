So trainieren Studenten für Notfälle im OP-Saal

Die Zukunft der Medizin ist weiblich: Ein Besuch bei der ersten von zwei „Summer Schools“ der steirischen Spitalsgesellschaft Kages im heurigen Jahr beweist das, denn die 30-köpfige Gruppe aus motivierten Medizinstudierenden besteht überwiegend aus Frauen. Eine von ihnen ist Leonie Katz. Die Grazerin, die auch schon in einer australischen Klinik Erfahrungen gesammelt hat, hat gerade ihr klinisch-praktisches Jahr abgeschlossen, nun konnte sie eine Woche lang mit Geräten und Modellen Behandlungen, Reanimationen und knifflige Situationen im OP-Saal üben.