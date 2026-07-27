Freiwilliger Zivildienst als möglicher Kompromiss

Für ÖVP und SPÖ, aber auch für alle Experten ist eines klar: Wenn der sechsmonatige Wehrdienst um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ergänzt wird, muss man auch beim Wehrersatzdienst etwas tun, sonst entsteht ein Ungleichgewicht. Es würden sich noch weniger Wehrpflichtige für den Dienst an der Waffe melden. Das Militär wäre dadurch geschwächt, statt gestärkt. Genau das ist aber Sinn der Übung.