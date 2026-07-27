Für viele Menschen wird das tägliche Leben zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Die Politik verspricht Entlastungen, Förderungen und Maßnahmen gegen die Teuerung. Doch kommen diese Hilfen dort an, wo sie gebraucht werden? Unsere Frage des Tages vom 27. Juli lautet: „Tut die Politik genug für ein leistbares Leben?“