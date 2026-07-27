Mieter deckt Wiener Wohnen mit Klagen ein

Auf so etwas, das gibt Wiener Wohnen unumwunden zu, war man nicht vorbereitet. Herbert Geyer, Mieter in einem Floridsdorfer Gemeindebau, versucht seit fast zehn Jahren, lückenlose Einsicht in alle Hauptmietzins- und Betriebskostenabrechnungen seiner Wohnhausanlage zu bekommen.