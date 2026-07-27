Wien nicht mehr auf roter Welterbe-Warnliste

Heumarkt-Projekt mehrfach verkleinert

Das Vorhaben des Investors Michael Tojner und seiner Wertinvest sah ursprünglich ein bis zu 73 Meter hohes Gebäude vor. Nach mehreren Überarbeitungen wurde das Projekt deutlich verkleinert. Die zuletzt 2023 präsentierte Variante sieht eine maximale Gebäudehöhe von 49,95 Metern vor.