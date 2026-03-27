Ermittlungen gegen Andrew Tate wieder aufgenommen

Mehrere Vorwürfe und Verfahren

Andrew Tate und sein jüngerer Bruder Tristan sehen sich zudem einem Verfahren in Rumänien ausgesetzt, auch hier bestreiten sie die Vorwürfe. Nach Abschluss sollen sie wegen eines weiteren Verfahrens mit Vorwürfen der Vergewaltigung und des Menschenhandels nach Großbritannien ausgeliefert werden. Die Polizei Bedfordshire hatte einen internationalen Haftbefehl gegen die Geschwister erlassen. Die Vorwürfe dieses Falls reichen zurück bis in die Jahre 2012 bis 2015.