Deutsche Studentin „gewinnt“ schwedische Insel

Ein Jahr auf der Insel bleiben muss Wiskemann aber nicht. Auf Marsten gibt es laut Gemeinde ohnehin keine Unterkünfte. Die Insel besteht nur aus Steinen und wurde in den 1990er-Jahren von Kormoranen besiedelt. Erreichbar ist sie nur per Kajak oder SUP und liegt rund sechs Kilometer vor der Westküste Schwedens nahe einem Naturschutzgebiet.