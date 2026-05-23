Nur Steine und Vögel
Deutsche Studentin „gewinnt“ schwedische Insel
Sie ist rund 180 Meter lang, etwas mehr als 50 Meter breit, von Kormoranen besiedelt – und liegt an der Westküste von Schweden. Die kleine Insel Marsten wird nun ein Jahr lang von der Studentin Miriam Wiskemann aus Halle an der Saale in Deutschland verwaltet.
Die 27-Jährige ist nämlich eine der Gewinnerinnen der internationalen Kampagne „Your Swedish Island“, wie die schwedische Tourismusagentur bekanntgab
Offiziell hat Schweden 267.570 Inseln – und damit so viele wie kein anderes Land auf der Welt. Fünf Inseln waren bei der Aktion im Angebot; für jeweils ein Jahr. Es habe 2242 Bewerbungen aus 100 Ländern gegeben, hieß es. Die anderen Gewinner kommen aus Kanada, den USA, den Niederlanden und der Schweiz.
Keine Unterkünfte auf der Insel
„Es gibt keine besonderen Pflichten“, sagte die aus Düsseldorf stammende Wiskemann der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei nur, dass schwedische Jedermannsrecht nicht einzuschränken, das besagt, dass andere Personen das Grundstück weiterhin besuchen oder durchqueren dürfen.
Ein Jahr auf der Insel bleiben muss Wiskemann aber nicht. Auf Marsten gibt es laut Gemeinde ohnehin keine Unterkünfte. Die Insel besteht nur aus Steinen und wurde in den 1990er-Jahren von Kormoranen besiedelt. Erreichbar ist sie nur per Kajak oder SUP und liegt rund sechs Kilometer vor der Westküste Schwedens nahe einem Naturschutzgebiet.
Ende August oder Anfang September will Miriam Wiskemann zusammen mit einer Freundin „ihre“ Insel besuchen. „Der Hauptgewinn ist eigentlich die Reise dahin“, sagt sie. Neben der Urkunde, die sie als Verwalterin der Insel auszeichnet, gibt es nach Angaben der Veranstalter einen Reisegutschein in Höhe von 20.000 Schwedischen Kronen (rund 1800 Euro).
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