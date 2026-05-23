Pfingstparty an der Adria: Feiern bis zum Umfallen

Party von früh bis spät, jede Menge Alkohol, Hitze – für zahlreiche „Tutto Gas“-Gäste eine Mischung mit unangenehmen Folgen. Die Sanitäter und die Sicherheitskräfte stehen in Lignano im Dauereinsatz.
Frühschoppen-Stimmung mit Partymusik und reichlich Alkohol bereits vormittags an den zahlreichen Strandbars – und das, obwohl viele erst wenige Stunden zuvor den Weg in ihre Hotelzimmer gefunden hatten. Denn auch wenn um Punkt 1 Uhr morgens (wie vorgeschrieben) die Musik bei den Bars verstummte, wurde eifrig weitergefeiert.
Auch die vier entsandten, rot-weiß-roten Polizeikräfte kamen spät ins Bett. „Wir waren bis circa vier Uhr früh rund um die Innenstadt im Einsatz. Ich würde sagen es, war eine typische ,Tutto Gas’-Nacht. Viele Handy- und Geldbörsendiebstähle, einige körperliche Auseinandersetzungen und Betrunkene, die Hilfe benötigten. Die Sanitäter stehen diesbezüglich im Dauereinsatz“, berichtet Revierinspektor Martin.
In diesem Jahr ist es allgemein ruhiger als sonst. Wir haben in unseren Hotels auch kaum Probleme mit den jungen Gästen. Sie halten sich an unsere Spielregeln.
Hotelier-Ehepaar Silvia und Roberto
Bild: Klaus Loibnegger
Der mit den Kollegen um 14 Uhr bereits wieder auf Streife entlang der Strandpromenade und den Tages-Party-Hotspots war, um nach dem Rechten zu sehen. „Es ist heiß, die Leute trinken, haben wenig geschlafen – da kann es schon zu Problemen kommen. Gesundheitlich, wie auch in Sachen Benehmen. Vor allem an Tag 2 oder 3“, weiß der Beamte.
Energie tanken für die Partynacht
Dennoch hat man das Gefühl, dass heuer – zumindest unter Tags – doch etwas gesitteter gefeiert wird, als noch die Jahre davor. Ebenfalls auffallend: Deutlich mehr Partygäste als üblich bleiben tagsüber in ihren Hotelanlagen und gehen es gemütlicher an. Um dann am Abend beziehungsweise in der Nacht wieder mit voller Kraft und ausgiebig zu feiern.
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