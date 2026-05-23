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Pfingstparty an der Adria: Feiern bis zum Umfallen

Kärnten
23.05.2026 19:30
Tausende junge Österreicher feiern auf der Piazza della Fontana – dem nächtlichen ...
Tausende junge Österreicher feiern auf der Piazza della Fontana – dem nächtlichen Partyepizentrum.(Bild: Klaus Loibnegger, Krone KREATIV)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Party von früh bis spät, jede Menge Alkohol, Hitze – für zahlreiche „Tutto Gas“-Gäste eine Mischung mit unangenehmen Folgen. Die Sanitäter und die Sicherheitskräfte stehen in Lignano im Dauereinsatz.

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Frühschoppen-Stimmung mit Partymusik und reichlich Alkohol bereits vormittags an den zahlreichen Strandbars – und das, obwohl viele erst wenige Stunden zuvor den Weg in ihre Hotelzimmer gefunden hatten. Denn auch wenn um Punkt 1 Uhr morgens (wie vorgeschrieben) die Musik bei den Bars verstummte, wurde eifrig weitergefeiert.

Unsere zwei Polizeibeamtinnen vor Ort im „Tutto Gas“-Einsatz
Unsere zwei Polizeibeamtinnen vor Ort im „Tutto Gas“-Einsatz(Bild: Klaus Loibnegger, Krone KREATIV)
Untertags geht die Party in einer Strandbar oder direkt am Wasser weiter. Auch wenn auf dem ...
Untertags geht die Party in einer Strandbar oder direkt am Wasser weiter. Auch wenn auf dem Strand heuer deutlich weniger los ist als noch die Jahre zuvor.(Bild: Klaus Loibnegger)
Trinkspiele, wohin man sieht
Trinkspiele, wohin man sieht(Bild: Klaus Loibnegger)
Es fließt reichlich Alkohol – tagsüber und nachts.
Es fließt reichlich Alkohol – tagsüber und nachts.(Bild: Klaus Loibnegger, Krone KREATIV)
In den Hotels von Silvia und Roberto halten sich die jungen Partygäste an die Spielregeln.
In den Hotels von Silvia und Roberto halten sich die jungen Partygäste an die Spielregeln.(Bild: Klaus Loibnegger)
Der Villacher „Speed Taxler“ Besnik Delija chauffierte Gäste mit einem „Tutto Gas“-Angebot von ...
Der Villacher „Speed Taxler“ Besnik Delija chauffierte Gäste mit einem „Tutto Gas“-Angebot von Kärnten nach Lignano. Teils reisten Kunden sogar nur für einen Tag zur Party.(Bild: Klaus Loibnegger)

Auch die vier entsandten, rot-weiß-roten Polizeikräfte kamen spät ins Bett. „Wir waren bis circa vier Uhr früh rund um die Innenstadt im Einsatz. Ich würde sagen es, war eine typische ,Tutto Gas’-Nacht. Viele Handy- und Geldbörsendiebstähle, einige körperliche Auseinandersetzungen und Betrunkene, die Hilfe benötigten. Die Sanitäter stehen diesbezüglich im Dauereinsatz“, berichtet Revierinspektor Martin.

Zitat Icon

In diesem Jahr ist es allgemein ruhiger als sonst. Wir haben in unseren Hotels auch kaum Probleme mit den jungen Gästen. Sie halten sich an unsere Spielregeln.

Hotelier-Ehepaar Silvia und Roberto

Bild: Klaus Loibnegger

Der mit den Kollegen um 14 Uhr bereits wieder auf Streife entlang der Strandpromenade und den Tages-Party-Hotspots war, um nach dem Rechten zu sehen. „Es ist heiß, die Leute trinken, haben wenig geschlafen – da kann es schon zu Problemen kommen. Gesundheitlich, wie auch in Sachen Benehmen. Vor allem an Tag 2 oder 3“, weiß der Beamte.

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Energie tanken für die Partynacht
Dennoch hat man das Gefühl, dass heuer – zumindest unter Tags – doch etwas gesitteter gefeiert wird, als noch die Jahre davor. Ebenfalls auffallend: Deutlich mehr Partygäste als üblich bleiben tagsüber in ihren Hotelanlagen und gehen es gemütlicher an. Um dann am Abend beziehungsweise in der Nacht wieder mit voller Kraft und ausgiebig zu feiern.

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