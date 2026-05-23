Pfingstparty an der Adria: Feiern bis zum Umfallen

Der mit den Kollegen um 14 Uhr bereits wieder auf Streife entlang der Strandpromenade und den Tages-Party-Hotspots war, um nach dem Rechten zu sehen. „Es ist heiß, die Leute trinken, haben wenig geschlafen – da kann es schon zu Problemen kommen. Gesundheitlich, wie auch in Sachen Benehmen. Vor allem an Tag 2 oder 3“, weiß der Beamte.