Vater und Sohn bei Holzarbeiten abgestürzt

Die Männer wollten am Nachmittag mit einem Baustellenkran Altholzbretter auf einen Stapel schlichten. Der 67-Jährige stand auf einer Leiter, durch einen Windstoß wurde er zu Boden gefegt. Der 35-Jährige befand sich auf dem etwa vier Meter hohen Stapel und versuchte laut Polizei noch, seinen Vater festzuhalten. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte ebenfalls zu Boden.