Vater und Sohn bei Holzarbeiten abgestürzt

Ein steirisches Vater-Sohn-Gespann wurde am Freitag bei Holzarbeiten in Birkfeld verletzt. Der Senior fiel von einer Leiter, der Junior stürzte beim Versuch, ihn festzuhalten, von einem vier Meter hohen Holzstapel.
Die Männer wollten am Nachmittag mit einem Baustellenkran Altholzbretter auf einen Stapel schlichten. Der 67-Jährige stand auf einer Leiter, durch einen Windstoß wurde er zu Boden gefegt. Der 35-Jährige befand sich auf dem etwa vier Meter hohen Stapel und versuchte laut Polizei noch, seinen Vater festzuhalten. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte ebenfalls zu Boden.
Der genaue Verletzungsgrad ist nicht bekannt, der Sohn wurde jedenfalls nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C16 in die Klinik Oberwart geflogen. Der Vater wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht.
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