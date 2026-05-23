Schlange verpatzte Drogendealer das Geschäft

In einigen Jahren wird das Murkraftwerk Leoben-Ost entstehen und künftig 37 Gigawattstunden Energie liefern. Dem Bau fällt wichtiger Lebensraum für Tiere zum Opfer, auch die zum Teil bedrohten heimischen Schlangenarten sind betroffen. Um möglichst viele von ihnen zu retten und in sicheren Gebieten wieder auszusetzen, werden so viele wie möglich von Tierschützern wie Werner Stangl, Molekularbiologin Eva Bernhart und dem Zoologen Werner Kammel eingefangen. Das geschieht, indem im betroffenen Gebiet Planen ausgelegt werden. Unter den Planen herrscht für die Tiere angenehme Wärme, weshalb sie sich dort sammeln und leicht gefunden werden können.