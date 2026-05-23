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Beide darüber empört

Schlange verpatzte Drogendealer das Geschäft

Steiermark
23.05.2026 20:26
Eine schlangenfreundliche Falle hat auch ein Dealer für sich nutzen wollen (kleines Foto) – mit ...
Eine schlangenfreundliche Falle hat auch ein Dealer für sich nutzen wollen (kleines Foto) – mit unerfreulichem Ausgang für eine Äskulapnatter und ihn selbst.(Bild: Krone-Collage/Elke - stock.adobe.com, Werner Stangl)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Bei einer Rettungsaktion in Leoben entdeckte der steirische Schlangenexperte Werner Stangl mit Polizisten eine kleine Äskulapnatter, die sich in einer Tasche voller Cannabis verschanzt hatte. Sowohl Reptil als auch Drogendealer waren über die Rettungsaktion empört ...

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In einigen Jahren wird das Murkraftwerk Leoben-Ost entstehen und künftig 37 Gigawattstunden Energie liefern. Dem Bau fällt wichtiger Lebensraum für Tiere zum Opfer, auch die zum Teil bedrohten heimischen Schlangenarten sind betroffen. Um möglichst viele von ihnen zu retten und in sicheren Gebieten wieder auszusetzen, werden so viele wie möglich von Tierschützern wie Werner Stangl, Molekularbiologin Eva Bernhart und dem Zoologen Werner Kammel eingefangen. Das geschieht, indem im betroffenen Gebiet Planen ausgelegt werden. Unter den Planen herrscht für die Tiere angenehme Wärme, weshalb sie sich dort sammeln und leicht gefunden werden können.

Äskulapnatter ringelte sich unter Cannabiskugel
Kürzlich war Stangl unterwegs, um die Tiere einzufangen. Er staunte allerdings nicht schlecht, als er eine Plane hochhob und darunter eine schwarze Tasche entdeckte. Als er sie öffnete, lugte eine in Plastik eingewickelte weiße Kugel hervor, süßlicher Duft stieg ihm in die Nase. Gleich war klar: „Da hat wohl ein Cannabis-Dealer unsere Fallen als passendes Versteck angesehen“, erzählt Stangl, der sogleich die Polizei alarmierte. 

Die Plane samt schwarzer Tasche
Die Plane samt schwarzer Tasche(Bild: Werner Stangl)

Wenig später waren drei Beamte vor Ort – zwei Männer und eine Frau. Die Männer begleiteten Stangl zu den Planen, die Beamtin verzichtete, da sie panische Angst vor Schlangen habe. Der Experte führte die Polizisten zum Fundort, wo die Bediensteten das „Gift“ als solches bestätigten. Sie beschlossen, die Tasche samt Ware auf die Dienststelle zu bringen.

Zitat Icon

Um die Dame zu beruhigen, habe ich aber reingeschaut – und tatsächlich ringelte sich eine junge Äskulapnatter unterhalb der Cannabiskugel.

Schlangenexperte Werner Stangl

Zuvor bekundete die besorgte Kollegin allerdings Einwände: Könnte sich vielleicht in der Tasche nicht auch eine Schlange befinden? Nicht, dass sich diese plötzlich auf der Dienststelle ins Freie winden würde! Selbst der erfahrene Experte Stangl tat dies als kaum vorstellbar ab. „Um die Dame zu beruhigen, habe ich aber reingeschaut – und tatsächlich ringelte sich eine junge Äskulapnatter unter der Cannabiskugel“, schmunzelt er.

Wer genau hinsieht, erkennt die Schlange in der Tasche.
Wer genau hinsieht, erkennt die Schlange in der Tasche.(Bild: Werner Stangl)

Empörter Biss, auch Dealer rächte sich
Tiefenentspannt war das Tier allerdings nicht. Zum Dank, dass sein Drogen-Versteck entlarvt wurde, gab‘s für den Tierschützer einen empörten Biss in die Hand. Passiert ist natürlich nichts, die Äskulapnatter ist völlig harmlos. 

Der „echte“ Dealer fand es offenbar auch nicht so lustig, dass sein wertvolles Gift-Packerl nicht mehr an Ort und Stelle war: „Er hat sämtliche Planen in die Mur geworfen. Vermutlich hat er danach gesucht und war zornig“, mutmaßt Stangl. Die Planen fischte er aus dem Wasser, sie dienen wieder dem eigentlichen Zwecke: wehrlose Tiere vor dem sicheren Tod zu bewahren.

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