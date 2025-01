Influencer will Minister werden – Elon Musk hilft

Der umstrittene Influencer erklärt sein Antreten so: „Eine Nation, die einst die Wellen beherrschte, die als Leuchtfeuer der Stärke und Freiheit stand, verkriecht sich jetzt in ihrem eigenen Schatten. Unsere Straßen sind gefährlich, unsere Grenzen sind weit offen, und unsere Kultur? Sie wird ausgehöhlt“, beklagt Tate. Die Partei verfolgt ein sehr radikales Programm, das umfassende Veränderungen in verschiedenen Bereichen der britischen Gesellschaft anstrebt.