EU will Menschenrechte an Aslyprobleme anpassen

Weniger Rücksicht auf das „Privatleben“

Die Auslegung müsse den aktuellen Herausforderungen gerecht werden: „Ich werde mich daher beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs dafür einsetzen, dass jetzt auch konkrete Taten folgen müssen.“ Es brauche möglichst rasch Rechtssicherheit für alle Mitgliedsstaaten, „um vor allem straffällige Migranten ohne Bleiberecht rigoros außer Landes bringen zu können“. Es könne laut dem ÖVP-Chef nicht sein, dass die EMRK Abschiebungen im Weg steht, „etwa weil sie dem Privat- und Familienleben der straffälligen Migranten mehr Gewicht beimisst als der durch sie entstehenden Gefahr für die Sicherheit der Österreicher“.