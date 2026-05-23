Lettland schafft 4:2-Sensation gegen die USA!

Lettland hat bei der Eishockey-WM den Weltmeister USA mit 4:2 bezwungen!
Der lettische Goalie Kristers Gudlevskis, der schon gegen die Schweiz geglänzt und gegen Deutschland gehext hatte, brachte mit 45 Paraden auch das USA-Team zum Verzweifeln. Sandis Vilmanis erzielte außerdem zwei Tore ins leere Tor und steuerte im dritten Abschnitt einen Assist bei.
Olympiasieger USA holte bisher erst fünf Zähler
Die Letten halten nun bei sechs Punkten und treffen zum Abschluss der Vorrunde noch auf Großbritannien und Ungarn. Olympiasieger USA holte bisher erst fünf Zähler und spielt noch gegen Ungarn und Österreich (9). Deutschland (4 Punkte) trifft noch auf Großbritannien.
Die Schweiz (18) und Finnland (15) stehen indes bereits im Viertelfinale. Die weiter makellosen Eidgenossen nahmen nach den Österreichern auch Ungarn 9:0 auseinander.
Nach leichten Anlaufschwierigkeiten erzielte der Schweizer Kapitän Roman Josi die ersten drei Tore – innerhalb von vier Minuten und 45 Sekunden. Sven Andrighetto übernahm mit 13 Punkten die Führung in der Scorerwertung. In Gruppe B feierte Tschechien einen 3:2-Prestige-Sieg über die Slowakei und setzte sich damit vor dem Nachbarn in der Tabelle auf Platz zwei. Roman Cervenka gelang das Goldtor (53.).
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