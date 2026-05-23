Lettland schafft 4:2-Sensation gegen die USA!

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten erzielte der Schweizer Kapitän Roman Josi die ersten drei Tore – innerhalb von vier Minuten und 45 Sekunden. Sven Andrighetto übernahm mit 13 Punkten die Führung in der Scorerwertung. In Gruppe B feierte Tschechien einen 3:2-Prestige-Sieg über die Slowakei und setzte sich damit vor dem Nachbarn in der Tabelle auf Platz zwei. Roman Cervenka gelang das Goldtor (53.).