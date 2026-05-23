Tiroler Katzenkiller: Ihre kranke Lust am Bösen

Fast jeder in der Gegend hatte ihn gekannt. „Schmotzer“, diesen niedlichen, eher klein gewachsenen Kater mit dem rötlich-weißen Fell. Zutraulich, verschmust soll er gewesen sein, berichten gar viele Bewohner von Brixen im Thale. „Er war einfach“, sagt seine Besitzerin, „ein extrem liebes Tier.“ Das immer wieder die Nähe zu Menschen suchte, bei seinen Streifzügen durch Wälder und Wiesen – wenn es oft ein paar Tage am Stück von daheim wegblieb.