Fragwürdige Finanzprognosen der Krankenkassen

Sparen in der Verwaltung

ÖGK-Obmann Peter McDonald betont, dass auch in der Verwaltung eingespart wurde. „Seit 2020 haben wir 300 Dienstposten gestrichen und reduzieren um zehn Prozent die Verwaltungsflächen. Weiters haben wir Gehaltsabschlüsse für die Sozialversicherungsmitarbeiter merkbar unter der Inflation abgeschlossen. Wir sparen im eigenen Bereich zuerst.“ Mit Sparen in der Verwaltung allein ist die wundersame Sanierung allerdings nicht erklärbar. Die Bürokratie macht nämlich nur zwei Prozent der gesamten Ausgaben aus.