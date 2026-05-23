Die Zukunftsfrage: Wohin zieht es David Alaba?

Die wohl exklusivste Adresse im Fußball. Seit 1920 trägt Real den offiziellen Titel „königlich“, stieg in den 50er-Jahren mit Alfredo Di Stefano von einem durchschnittlichen Verein zur dominantesten Marke auf, spielt mit 15 Trophäen in der Champions League in einer eigenen Liga – und lässt nur die größten Stars in den berühmten weißen Trikots auflaufen.