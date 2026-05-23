Die Zukunftsfrage: Wohin zieht es David Alaba?

Wohin zieht es David Alaba nach dem Auslaufen seines Vertrages bei Real Madrid? Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Die wohl exklusivste Adresse im Fußball. Seit 1920 trägt Real den offiziellen Titel „königlich“, stieg in den 50er-Jahren mit Alfredo Di Stefano von einem durchschnittlichen Verein zur dominantesten Marke auf, spielt mit 15 Trophäen in der Champions League in einer eigenen Liga – und lässt nur die größten Stars in den berühmten weißen Trikots auflaufen.
Madrilenisches Fußball-Paradies
David Alaba tauchte im Sommer 2021 in dieses madrilenische Fußball-Paradies ein, durfte in fünf Jahren allerdings nur knapp über 130 Pflichtspiele absolvieren. Verletzungen, Rückschläge, keine leichten Zeiten. Dennoch eine besondere Ära.
Österreichs erfolgreichster Fußballer aller Zeiten
Alaba strich eine kolportierte Gage von 110 Millionen Euro ein, gewann jeweils zweimal die Champions League sowie die Meisterschaft, eroberte sieben weitere Titel. 38 Trophäen machen ihn zu Österreichs mit Abstand erfolgreichstem Fußballer aller Zeiten.
Da sein Vertrag ausläuft, beginnt jetzt das große Rätselraten: Wohin zieht es David? Experten spekulieren über einen Wechsel in die USA, in der Wüste winkt ein Geldregen, England oder Italien würden seine internationale Karriere abrunden. Aber nach Bayern und Real wirken bis auf wenige Ausnahmen sämtliche Alternativen in Europa wie ein Abstieg ...
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