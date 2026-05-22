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Krisenteams vor Ort

Brand in Altenheim: 34 Senioren wurden verletzt

Kärnten
22.05.2026 19:27
Insgesamt gibt es schon 34 Verletzte.
Insgesamt gibt es schon 34 Verletzte.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Aus noch ungeklärten Ursachen ist es bei Lind ob Velden in Kärnten in einem Altersheim zu einem tragischen Unfall gekommen. In einem Zimmer war ein Brand ausgebrochen, bei dem Senioren verletzt wurden. Über 100 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

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Zu einem besonders heiklen Einsatz mussten am Freitagnachmittag die Feuerwehren aus Velden und Umgebung ausrücken. In einem Zimmer eines Altenheims war aus unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Über 100 Bewohner der Pflegeeinrichtung mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.

Während in einem ersten Update des Roten Kreuzes von „vier Leichtverletzten und einer schwer verletzten Person“ die Rede war, musste die Zahl wenig später weit nach oben korrigiert werden. „Derzeit 34 verletzte Personen. Weitere Rotkreuz-Einheiten werden soeben nachalarmiert“, heißt es aktuell seitens der Organisation. „Die schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen“, erklärt Melanie Reiter, Pressesprecherin des Kärntner Roten Kreuzes.

Zitat Icon

So eine Situation stellt eine massive Aufregung dar, besonders für ältere Menschen, die teilweise unter Demenz leiden.

Melanie Reiter, Rotes Kreuz Kärnten

„20 MitarbeiterInnen der Krisenintervention sind mittlerweile vor Ort.“ Denn solche Stresssituationen belasten pflegebedürftige Senioren besonders. „Oberste Priorität hat die sichere Versorgung und Betreuung aller Betroffenen“, so das Rote Kreuz. Daher wurde auch der Rettungshubschrauber Christophorus 11 alarmiert.

Um die Betroffenen möglichst gut versorgen zu können, rückten auch aus anderen Bezirken Helfer aus: „Aus Spittal, Klagenfurt, Feldkirchen“, erklärt Reiter. „Die Krisenteams vor Ort sind hauptsächlich mit der Beruhigung der Bewohner beschäftigt.“

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