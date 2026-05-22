Brand in Altenheim: 34 Senioren wurden verletzt

Während in einem ersten Update des Roten Kreuzes von „vier Leichtverletzten und einer schwer verletzten Person“ die Rede war, musste die Zahl wenig später weit nach oben korrigiert werden. „Derzeit 34 verletzte Personen. Weitere Rotkreuz-Einheiten werden soeben nachalarmiert“, heißt es aktuell seitens der Organisation. „Die schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen“, erklärt Melanie Reiter, Pressesprecherin des Kärntner Roten Kreuzes.