In der Nachspielzeit 200 Millionen Euro ergattert

Volles Stadion. Kein Platz mehr frei. Der Fußball-Tempel Londons bebte. Kribbeln, Gänsehaut! Der „Mythos Wembley“ ist echt – und fand im Spiel um die Milliarden-Liga den maximalen Spannungsmoment. Die „Krone“ mischte sich zum Play-off für die Premier League in die Menge, genoss die lautstarke Atmosphäre der 90.000 und die Schlachtgesänge der Fan-Gruppen.