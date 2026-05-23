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„Krone“ im Wembley

In der Nachspielzeit 200 Millionen Euro ergattert

Fußball International
23.05.2026 19:12
Oliver McBurnie, der Mann mit den vielen Tätowierungen, schoss Hull City zurück in die Premier ...
Oliver McBurnie, der Mann mit den vielen Tätowierungen, schoss Hull City zurück in die Premier League.(Bild: AFP/BEN STANSALL)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Warum einst in England sogar Cristiano Ronaldo Angst vor dem österreichischen Verteidiger Emanuel Pogatetz hatte und wie Hull City mit einem ganz späten Tor gegen Middlesbrough in die Premier League zurückkehrte. „Krone“-Reporter Chris Thor war unter den 90.000 Zuschauern im Wembley-Stadion.

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Volles Stadion. Kein Platz mehr frei. Der Fußball-Tempel Londons bebte. Kribbeln, Gänsehaut! Der „Mythos Wembley“ ist echt – und fand im Spiel um die Milliarden-Liga den maximalen Spannungsmoment. Die „Krone“ mischte sich zum Play-off für die Premier League in die Menge, genoss die lautstarke Atmosphäre der 90.000 und die Schlachtgesänge der Fan-Gruppen.

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