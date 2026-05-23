Burgenländer checkte ein, sein Pkw brannte aus

Während ein 46-jähriger Burgenländer gerade an der Rezeption eines Hotels in Rennweg am Katschberg stand, um einzuchecken, schlugen Flammen aus dem Motorraum seines geparkten Pkw.
Zur Mittagszeit hatte ein Urlauber aus dem Burgenland am Samstag die stundenlange Fahrt nach Kärnten zum Katschberg endlich hinter sich gebracht. Der 46-Jährige stellte seinen Pkw auf dem Hotelparkplatz ab und begab sich zur Rezeption, um einzuchecken.
„Kurz darauf meldete ein weiterer Hotelgast, dass sein Pkw am Parkplatz zu brennen begonnen habe“, erklärt die Polizei. „Der 46-Jährige konnte noch einige persönliche Sachen aus dem Pkw retten.“ Doch dann breitete sich der ursprüngliche Schmorbrand rapide aus – die Feuerwehren Katschberg und Rennweg wurden alarmiert, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückten.
„Beim Eintreffen der Feuerwehr Rennweg war der Brand bereits durch die Löschgruppe Katschberg eingedämmt worden“, berichten die Rennweger Florianis. Doch damit konnte zwar ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindert werden, der Pkw des Burgenländers wurde aber „total beschädigt“, wie die Polizei weiter berichtet.
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