Burgenländer checkte ein, sein Pkw brannte aus

„Kurz darauf meldete ein weiterer Hotelgast, dass sein Pkw am Parkplatz zu brennen begonnen habe“, erklärt die Polizei. „Der 46-Jährige konnte noch einige persönliche Sachen aus dem Pkw retten.“ Doch dann breitete sich der ursprüngliche Schmorbrand rapide aus – die Feuerwehren Katschberg und Rennweg wurden alarmiert, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausrückten.