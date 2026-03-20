„Eltern wissen gar nicht, was Söhne da anschauen“

Die neue Netflix-Doku „Inside the Manosphere“ sorgt für Diskussionsstoff. Das Phänomen ist längst auch bei uns angekommen. Was Burschen an frauenfeindlichen Influencern reizt und was Eltern tun können.
In „Inside the Manosphere“, der neuen Doku des Streamingriesen Netflix, taucht der preisgekrönte Journalist Louis Theroux in eine Parallelwelt ein, die viele Zuseher schockiert zurücklässt. Er begleitet Influencer, denen junge Menschen auf Plattformen wie YouTube oder TikTok folgen. Ihre Ideologien sind frauenfeindlich, homophob und vieles mehr.
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