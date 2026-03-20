„Eltern wissen gar nicht, was Söhne da anschauen“

In „Inside the Manosphere“, der neuen Doku des Streamingriesen Netflix, taucht der preisgekrönte Journalist Louis Theroux in eine Parallelwelt ein, die viele Zuseher schockiert zurücklässt. Er begleitet Influencer, denen junge Menschen auf Plattformen wie YouTube oder TikTok folgen. Ihre Ideologien sind frauenfeindlich, homophob und vieles mehr.