Musks KI-Chatbot Grok bei US-Regierung unbeliebt

Auswertung: Grok kam nur in drei von über 400 Fällen zum Einsatz

Einer vom US-Haushaltsbüro OMB zusammengestellten Auswertung zufolge kam Grok bei US-Behörden jedoch gerade einmal in drei von über 400 Anwendungsfällen zum Einsatz. Dabei hat Musk öffentlich das Potenzial von Grok angepriesen und sich für dessen breite Einführung in der US-Regierung eingesetzt. Die zeitweise von dem Milliardär geleitete US-Effizienzbehörde Doge soll Insidern zufolge das Heimatschutzministerium zur Nutzung von Grok gedrängt haben, obwohl die erforderlichen Genehmigungen noch nicht vorlagen.