Drama pur! Hull City steigt in Premier League auf

Hull City hat sich den letzten verbliebenen Platz in der englischen Premier League gesichert. Das entscheidende Tor im Playoff-Finale gegen den FC Middlesbrough fiel dabei in der Nachspielzeit.
Oli McBurnie ließ Hull City und seine mitgereisten Fans im Londoner Wembley Stadium in der fünften Minute der Nachspielzeit jubeln. Es war der entscheidende Treffer, der das Team zurück in die höchste englische Fußball-Liga führte.
Middlesbrough war ursprünglich nicht für das Playoff-Finale qualifiziert. Erst die Spionage-Affäre rund um Southampton ließ das Team nachrücken. Im Finale lieferte man sich schließlich einen harten Kampf, den man umso bitterer verloren hat.
Sieger im Millionenspiel
Große Emotionen hingegen bei Finalgegner Hull City, das damit nach dem Abstieg 2017 wieder ins Oberhaus zurückkehrt. Zuvor waren bereits Coventry und Ipswich als Aufsteiger festgestanden.
Englands Play-off-Finale gilt als lukrativstes Fußballspiel der Welt, der Sieger darf sich durch die Teilnahme an der finanzkräftigsten Liga der Welt über Einnahmen von rund 230 Millionen Euro freuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.