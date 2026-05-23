Cannes: Die schönsten Looks des großen Finales!

Kurz vor der Verleihung der Goldenen Palme durfte auch Österreich bereits jubeln: Sandra Wollner gewann mit ihrem Film „Everytime“ den Hauptpreis der renommierten Nebensektion „Un Certain Regard“ bei den 79. Filmfestspielen von Cannes. Die 1983 in Leoben geborene Wahl-Berlinerin setzte sich mit ihrem dritten Spielfilm nach „Das unmögliche Bild“ und „The Trouble with Being Born“ gegen die internationale Konkurrenz durch.