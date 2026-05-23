Cannes: Die schönsten Looks des großen Finales!

Was für ein glamouröser Abschluss an der Côte d’Azur! Beim großen Finale der Internationale Filmfestspiele von Cannes wurde der legendäre Red Carpet noch einmal zur Bühne für Glitzer, Glamour und ganz große Roben.
Zwischen funkelnden Pailletten, gewagten Beinschlitzen und spektakulärer Haute Couture lieferten die Stars ihre letzten großen Fashion-Momente des Festivals ab.
Funkeln
Eva Longoria sorgte auf dem Red Carpet für Schnappatmung. Die Schauspielerin erschien in einem funkelnden, schulterfreien Kleid mit dramatischer Schleppe, die exakt über ihrem hohen Beinschlitz angesetzt war. Beim Gang über die berühmte Feststiege wehte der Stoff immer wieder zur Seite und gewährte sexy Einblicke – einer der Hingucker des Abends!
Luxus
Für einen der luxuriösesten Auftritte des Abends sorgte auch Sofia Carson. Die Sängerin erschien in einer eleganten schwarzen Robe und kombinierte dazu eine spektakuläre Schlangenhalskette aus Weißgold von Bulgari. Das extravagante Schmuckstück war mit zahlreichen Diamanten und Smaragden besetzt und wurde zum funkelnden Blickfang auf dem finalen Red Carpet von Cannes.
Romantik
Penélope Cruz sah beim großen Cannes-Finale absolut hinreißend aus. Die Oscar-Preisträgerin erschien in einem schulterfreien Corsagenkleid mit aufwendigen floralen Applikationen, das romantische Eleganz mit klassischem Hollywood-Glamour verband. Auf dem legendären Red Carpet zog sie damit einmal mehr alle Blicke auf sich.
High-Fashion
Der größte Fashion-Moment gehörte aber Jury-Mitglied Demi Moore. Die Hollywood-Diva galt bereits während des gesamten Festivals als absolute Style-Queen von Cannes – und legte zum Abschluss noch einmal nach.
In einer atemberaubenden Haute-Couture-Robe mit einem avantgardistischen Ballon-Cape über den Schultern dominierte sie den finalen Red Carpet und bewies eindrucksvoll, warum sie zu den glamourösesten Stars der Filmwelt zählt.
Verspielt
Schauspielerin Zoe Saldana trug ein verspieltes schulterfreies Kleid mit floralem Muster und weit ausgestelltem weißem Rockteil. Besonders ins Auge fiel der tiefe Rückenausschnitt sowie die elegante Kombination aus schwarzen und floralen Elementen am Oberteil, die dem Look eine moderne und zugleich glamouröse Note verliehen.
Ikone
Hollywood-Ikone Geena Davis setzte dagegen auf klassischen Glamour: Die 70-Jährige erschien in einem roten Paillettenkleid, das unter den Scheinwerfern glitzerte. Besonders auffällig: ihre extravaganten Ohrringe in Form von Schneckengehäusen.
Rebellion
Model Stella Maxwell zog alle Blicke auf sich: In einer schwarzen Gucci-Robe und mit rosa gefärbten Haaren setzte sie auf einen aufregenden Mix aus Eleganz und Rebellion – ein Look, der sofort die Fotografen elektrisierte.
Skulptural
Auch Isabelle Huppert wurde am finalen Red Carpet zum absoluten Mode-Highlight. Die Schauspielerin trug eine spektakuläre Loewe-Robe von Jack McCollough und Lazaro Hernandez: ein schwarzes Paillettenkleid mit raffiniertem Fade-out-Effekt, kombiniert mit weiß besetzter Schulterpartie und funkelnden Manschetten. Eine zarte Schleife am Hals und die skulptural geformte Silhouette verliehen dem Look dramatische Eleganz.
Entdecken Sie hier noch einige der schönsten Aufnahmen, die im Laufe der Filmfestspiele entstanden sind:
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