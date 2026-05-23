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Glamouröser Red Carpet

Cannes: Die schönsten Looks des großen Finales!

Society International
23.05.2026 20:30
Penélope Cruz, Sofia Carson und Eva Longoria sorgten beim Finale der Filmfestspiele von Cannes ...
Penélope Cruz, Sofia Carson und Eva Longoria sorgten beim Finale der Filmfestspiele von Cannes für einen glanzvollen Auftritt auf dem roten Teppich.(Bild: Krone-Collage/EPA/SEBASTIEN NOGIER, AFP/ANTONIN THUILLIER)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein glamouröser Abschluss an der Côte d’Azur! Beim großen Finale der Internationale Filmfestspiele von Cannes wurde der legendäre Red Carpet noch einmal zur Bühne für Glitzer, Glamour und ganz große Roben. 

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Zwischen funkelnden Pailletten, gewagten Beinschlitzen und spektakulärer Haute Couture lieferten die Stars ihre letzten großen Fashion-Momente des Festivals ab.

Funkeln
Eva Longoria sorgte auf dem Red Carpet für Schnappatmung. Die Schauspielerin erschien in einem funkelnden, schulterfreien Kleid mit dramatischer Schleppe, die exakt über ihrem hohen Beinschlitz angesetzt war. Beim Gang über die berühmte Feststiege wehte der Stoff immer wieder zur Seite und gewährte sexy Einblicke – einer der Hingucker des Abends!

Eva Longoria
Eva Longoria(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Eva Longoria
Eva Longoria(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Luxus
Für einen der luxuriösesten Auftritte des Abends sorgte auch Sofia Carson. Die Sängerin erschien in einer eleganten schwarzen Robe und kombinierte dazu eine spektakuläre Schlangenhalskette aus Weißgold von Bulgari. Das extravagante Schmuckstück war mit zahlreichen Diamanten und Smaragden besetzt und wurde zum funkelnden Blickfang auf dem finalen Red Carpet von Cannes.

Sofia Carson
Sofia Carson(Bild: AFP/ANTONIN THUILLIER)
Sofia Carson
Sofia Carson(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Romantik
Penélope Cruz sah beim großen Cannes-Finale absolut hinreißend aus. Die Oscar-Preisträgerin erschien in einem schulterfreien Corsagenkleid mit aufwendigen floralen Applikationen, das romantische Eleganz mit klassischem Hollywood-Glamour verband. Auf dem legendären Red Carpet zog sie damit einmal mehr alle Blicke auf sich.

Penélope Cruz s
Penélope Cruz s(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Penélope Cruz
Penélope Cruz(Bild: AP/Scott A Garfitt)

High-Fashion
Der größte Fashion-Moment gehörte aber Jury-Mitglied Demi Moore. Die Hollywood-Diva galt bereits während des gesamten Festivals als absolute Style-Queen von Cannes – und legte zum Abschluss noch einmal nach.

In einer atemberaubenden Haute-Couture-Robe mit einem avantgardistischen Ballon-Cape über den Schultern dominierte sie den finalen Red Carpet und bewies eindrucksvoll, warum sie zu den glamourösesten Stars der Filmwelt zählt.

Demi Moore
Demi Moore(Bild: AP/John Locher)
Demi Moore
Demi Moore(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Verspielt
Schauspielerin Zoe Saldana  trug ein verspieltes schulterfreies Kleid mit floralem Muster und weit ausgestelltem weißem Rockteil. Besonders ins Auge fiel der tiefe Rückenausschnitt sowie die elegante Kombination aus schwarzen und floralen Elementen am Oberteil, die dem Look eine moderne und zugleich glamouröse Note verliehen.

Zoe Saldana
Zoe Saldana(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Ikone
Hollywood-Ikone Geena Davis setzte dagegen auf klassischen Glamour: Die 70-Jährige erschien in einem roten Paillettenkleid, das unter den Scheinwerfern glitzerte. Besonders auffällig: ihre extravaganten Ohrringe in Form von Schneckengehäusen.

Geena Davis
Geena Davis(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Geena Davis mit Aishwarya Rai Bachchan und Eva Longoria
Geena Davis mit Aishwarya Rai Bachchan und Eva Longoria(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Rebellion
Model Stella Maxwell zog alle Blicke auf sich: In einer schwarzen Gucci-Robe und mit rosa gefärbten Haaren setzte sie auf einen aufregenden Mix aus Eleganz und Rebellion – ein Look, der sofort die Fotografen elektrisierte.

Stella Maxwell nimmt am 23. Mai 2026 an der Abschlusszeremonie der 79. Internationalen ...
Stella Maxwell nimmt am 23. Mai 2026 an der Abschlusszeremonie der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes in Frankreich teil.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Sebastian Stan
Sebastian Stan(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Tilda Swinton
Tilda Swinton(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Skulptural
Auch Isabelle Huppert wurde am finalen Red Carpet zum absoluten Mode-Highlight. Die Schauspielerin trug eine spektakuläre Loewe-Robe von Jack McCollough und Lazaro Hernandez: ein schwarzes Paillettenkleid mit raffiniertem Fade-out-Effekt, kombiniert mit weiß besetzter Schulterpartie und funkelnden Manschetten. Eine zarte Schleife am Hals und die skulptural geformte Silhouette verliehen dem Look dramatische Eleganz.

Isabelle Huppert
Isabelle Huppert(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Gael García Bernal und Fernanda Aragonés
Gael García Bernal und Fernanda Aragonés(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Hofit Golan
Hofit Golan(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)
Renate Reinsve
Renate Reinsve(Bild: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)
Die Jury der 79. Filmfestspiele von Cannes posiert vor der Abschlusszeremonie auf dem roten ...
Die Jury der 79. Filmfestspiele von Cannes posiert vor der Abschlusszeremonie auf dem roten Teppich: Paul Laverty, Stellan Skarsgård, Diego Céspedes, Laura Wandel, Isaach De Bankolé, Jurypräsident Park Chan‑wook sowie Demi Moore, Ruth Negga und Chloé Zhao.(Bild: AFP/ANTONIN THUILLIER)

Entdecken Sie hier noch einige der schönsten Aufnahmen, die im Laufe der Filmfestspiele entstanden sind:

+7
Fotos

Mit der feierlichen Preisverleihung endet damit nicht nur das wichtigste Filmfestival der Welt – sondern auch zwei Wochen voller großer Kino-Momente, Luxus-Looks und spektakulärer Auftritte an der französischen Riviera.

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Kurz vor der Verleihung der Goldenen Palme durfte auch Österreich bereits jubeln: Sandra Wollner gewann mit ihrem Film „Everytime“ den Hauptpreis der renommierten Nebensektion „Un Certain Regard“ bei den 79. Filmfestspielen von Cannes. Die 1983 in Leoben geborene Wahl-Berlinerin setzte sich mit ihrem dritten Spielfilm nach „Das unmögliche Bild“ und „The Trouble with Being Born“ gegen die internationale Konkurrenz durch.

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