Andrew Tate und Bruder dürfen Rumänien verlassen

Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate, der in Rumänien wegen Verdachts auf Vergewaltigung und sexuelle Ausbeutung unter Strafverfolgung steht, und sein mitangeklagter Bruder Tristan dürfen das Land verlassen. Laut mehrerer rumänischer Medien sollen die Brüder bereits am frühen Morgen vom Bukarester Flughafen mit einer privaten Maschine Richtung Florida in den USA geflogen sein.