Putin bereitet blutige Rache mit „Wunderwaffe“ vor

Die Hyperschall-Mittelstreckenrakete „Oreschnik“ kann mit einem atomaren Sprengkopf bestückt werden und gilt mit ihren bis zu sechs Sprengköpfen und der extrem hohen Geschwindigkeit von bis zu 12.000 km/h als „unmöglich abzufangen“. Neue Abwehrraketen, wie die von den USA und Israel entwickelte „Arrow“, die dies rein theoretisch könnten, sind bislang nur vereinzelt in Deutschland vorhanden. Doch selbst diese täten sich schwer mit multiplen Gefechtskörpern, so Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gegenüber krone.at.