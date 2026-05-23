Emotionaler Real-Abschied für Alaba und Carvajal

Emotional wurde es zudem schon bei der Ankunft im Stadion, als sich die Spieler immer wieder in den Armen lagen. Beim Aufwärmen gab es schon großen Applaus für die sich bald verabschiedenden Legenden. Ihre letzten Minuten für die „Königlichen“ auf dem Platz sind der emotionale Abschluss einer schwierigen Real-Saison, auf die nun ein großer Umbruch folgen wird.