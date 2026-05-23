Emotionaler Real-Abschied für Alaba und Carvajal

Gänsehautstimmung im Santiago Bernabeu! David Alaba und Daniel Carvajal sind vor ihrem letzten Heimspiel für Real Madrid am Samstagabend emotional verabschiedet worden. Vor dem Anfpiff des letzten Liga-Spiels der Saison gegen Athletic Bilbao wurde der ÖFB-Legionär zusammen mit dem Spanier für die Zeit bei den „Königlichen“ geehrt. Die Routiniers durften außerdem noch einmal von Beginn an ran.
Alaba holte sich gemeinsam mit Carvajal, der Real als Kapitän aufs Feld führte, den Applaus des ganzen Stadions ab. Dabei gab es nicht nur von Real-Fans große Anerkennung für den ÖFB-Teamspieler und seinen bald ehemaligen Teamkollegen.
Emotional wurde es zudem schon bei der Ankunft im Stadion, als sich die Spieler immer wieder in den Armen lagen. Beim Aufwärmen gab es schon großen Applaus für die sich bald verabschiedenden Legenden. Ihre letzten Minuten für die „Königlichen“ auf dem Platz sind der emotionale Abschluss einer schwierigen Real-Saison, auf die nun ein großer Umbruch folgen wird.
Große Erfolge in Madrid
Wie Real am Freitag offiziell gemacht hat, wird der im Sommer auslaufende Vertrag mit Routinier Alaba nicht mehr verlängert. „David Alaba hat in fünf Spielzeiten in 131 Partien unser Trikot getragen und in dieser Zeit elf Titel gewonnen: zwei Europapokale, zwei Klub-Weltmeisterschaften, zwei europäische Supercups, zwei La-Liga-Titel, eine Copa del Rey und zwei spanische Supercups“, zählte der Verein dabei die Erfolge des 33-Jährigen bei den Madrilenen auf.
Von Fans, Experten, Mitarbeitern und Teamkollegen gab es anschließend bereits eine Reihe von emotionalen Botschaften für den Österreicher. Das letzte offizielle Spiel für Real bildet nun den großen Höhepunkt. Wo er in Zukunft spielen wird, steht unterdessen noch nicht fest.
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