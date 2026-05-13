Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf zur Sonnenshow

Alles rund um eine spektakuläre Sonnenfinsternis

Gewinnspiele
13.05.2026 12:12
Die Sonne mit ihren zahlreichen Eruptionen und gewaltigen Energieschauspielen sowie die ...
Die Sonne mit ihren zahlreichen Eruptionen und gewaltigen Energieschauspielen sowie die Sonnenfinsternis auf der Erde sind die großen Themen eines Nachmittags, den jetzt 25 mal 2 Personen gewinnen können!(Bild: AZM/Michael Jäger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Astronomische Zentrum Martinsberg lädt am Samstag, dem 6. Juni um 16 Uhr die 50 Gewinner und Begleiter des Krone-Gewinnspiels zu einem außergewöhnlichen Erlebnis ein: Sie erwartet ein spannender Nachmittag rund um unseren faszinierendsten Stern – die Sonne.

Unvorstellbare Energiemengen, gewaltige Entladungen in der Atmosphäre, die Milliarden an Tonnen von Plasma in das Weltall schleudern und natürlich die auf der Erde selten erlebbare Sonnenfinsternis, bei der sich der Mond zwischen uns und das Zentrum unseres Systems schiebt, sind die großen Themen eines unvergleichlichen Nachmittags mit dem Team der Sternwarte Martinsberg im Bezirk Zwettl im Waldviertel. 

Gewaltige Energiefreisetzungen
Im Mittelpunkt der Veranstaltung auf der Sternwarte Orion steht die direkte Beobachtung der Sonne mit speziell ausgerüsteten Teleskopen. Diese ermöglichen einen sicheren und zugleich beeindruckenden Blick auf Details, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Die Teilnehmer können die gewaltigen Entladungen, die oft in der Nähe von sogenannten Sonnenflecken stattfinden, aus nächster Nähe mit dem Spezialequipment betrachten und erfahren dabei, wie diese entstehen und was sie über die Aktivität unseres Sterns verraten.

Ebenso eindrucksvoll sind die Protuberanzen – gewaltige Materie-Auswürfe, die sich wie leuchtende Bögen am Rand der Sonne zeigen. Mit etwas Glück lässt sich sogar ein größerer Ausbruch miterleben. „Wir erzählen aber auch, wo sich unser Stern innerhalb der Milchstraße befindet und warum eine Umrundung des galaktischen Zentrums hunderte Millionen Jahre dauert“, freut sich der Obmann des Astronomischen Zentrums Martinsberg (AZM), Michael Jäger, auf einen tollen Nachmittag mit den Siegern des „Krone“-Gewinnspiels.

Gratis Finsternis-Brillen und Expertentipps
Als besonderes Highlight bereitet das Astronomische Zentrum Martinsberg die Teilnehmer auf zwei totale Sonnenfinsternisse im August 2026 und 2027 vor. Beide Ereignisse sind in Österreich als partielle Finsternis sichtbar. Dabei werden aber auch bessere Orte zur Beobachtung der Galaxie-Schauspiele verraten. „Besonders spektakulär wird die Sonne am kommenden 12. August über Martinsberg untergehen. Uns erwartet eine schmale Sonnensichel über dem Horizont“, weckt Jäger bereits den Vorgeschmack. 

„Wir geben praktische Tipps, wo man dieses seltene Ereignis am besten optimal genießen kann. Natürlich spielt auch die Sicherheit eine zentrale Rolle“, erörtert All-Experte Jäger, dass vor Ort neben Teleskop-Filtern und Co. auch spezielle Finsternis-Brillen an die 25 Gewinner vor Ort gratis verteilt werden. „Sie können sofort getestet werden. Dabei erklären wir genau, wie man die Sonne gefahrlos beobachtet, um ja keine Augenschäden zu riskieren“, freut sich Jäger auf die „Krone“-Leser.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Show am 6. Juni um 16:00 Uhr 25x2 Tickets. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
13.05.2026 12:12
Ähnliche Themen
MartinsbergMond
Sonnenfinsternis
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
121.471 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
114.606 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
98.179 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1479 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf