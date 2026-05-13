Alles rund um eine spektakuläre Sonnenfinsternis

„Wir geben praktische Tipps, wo man dieses seltene Ereignis am besten optimal genießen kann. Natürlich spielt auch die Sicherheit eine zentrale Rolle“, erörtert All-Experte Jäger, dass vor Ort neben Teleskop-Filtern und Co. auch spezielle Finsternis-Brillen an die 25 Gewinner vor Ort gratis verteilt werden. „Sie können sofort getestet werden. Dabei erklären wir genau, wie man die Sonne gefahrlos beobachtet, um ja keine Augenschäden zu riskieren“, freut sich Jäger auf die „Krone“-Leser.