Alles rund um eine spektakuläre Sonnenfinsternis

Das Astronomische Zentrum Martinsberg lädt am Samstag, dem 6. Juni um 16 Uhr die 50 Gewinner und Begleiter des Krone-Gewinnspiels zu einem außergewöhnlichen Erlebnis ein: Sie erwartet ein spannender Nachmittag rund um unseren faszinierendsten Stern – die Sonne.
Unvorstellbare Energiemengen, gewaltige Entladungen in der Atmosphäre, die Milliarden an Tonnen von Plasma in das Weltall schleudern und natürlich die auf der Erde selten erlebbare Sonnenfinsternis, bei der sich der Mond zwischen uns und das Zentrum unseres Systems schiebt, sind die großen Themen eines unvergleichlichen Nachmittags mit dem Team der Sternwarte Martinsberg im Bezirk Zwettl im Waldviertel.
Gewaltige Energiefreisetzungen
Im Mittelpunkt der Veranstaltung auf der Sternwarte Orion steht die direkte Beobachtung der Sonne mit speziell ausgerüsteten Teleskopen. Diese ermöglichen einen sicheren und zugleich beeindruckenden Blick auf Details, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Die Teilnehmer können die gewaltigen Entladungen, die oft in der Nähe von sogenannten Sonnenflecken stattfinden, aus nächster Nähe mit dem Spezialequipment betrachten und erfahren dabei, wie diese entstehen und was sie über die Aktivität unseres Sterns verraten.
Ebenso eindrucksvoll sind die Protuberanzen – gewaltige Materie-Auswürfe, die sich wie leuchtende Bögen am Rand der Sonne zeigen. Mit etwas Glück lässt sich sogar ein größerer Ausbruch miterleben. „Wir erzählen aber auch, wo sich unser Stern innerhalb der Milchstraße befindet und warum eine Umrundung des galaktischen Zentrums hunderte Millionen Jahre dauert“, freut sich der Obmann des Astronomischen Zentrums Martinsberg (AZM), Michael Jäger, auf einen tollen Nachmittag mit den Siegern des „Krone“-Gewinnspiels.
Gratis Finsternis-Brillen und Expertentipps
Als besonderes Highlight bereitet das Astronomische Zentrum Martinsberg die Teilnehmer auf zwei totale Sonnenfinsternisse im August 2026 und 2027 vor. Beide Ereignisse sind in Österreich als partielle Finsternis sichtbar. Dabei werden aber auch bessere Orte zur Beobachtung der Galaxie-Schauspiele verraten. „Besonders spektakulär wird die Sonne am kommenden 12. August über Martinsberg untergehen. Uns erwartet eine schmale Sonnensichel über dem Horizont“, weckt Jäger bereits den Vorgeschmack.
„Wir geben praktische Tipps, wo man dieses seltene Ereignis am besten optimal genießen kann. Natürlich spielt auch die Sicherheit eine zentrale Rolle“, erörtert All-Experte Jäger, dass vor Ort neben Teleskop-Filtern und Co. auch spezielle Finsternis-Brillen an die 25 Gewinner vor Ort gratis verteilt werden. „Sie können sofort getestet werden. Dabei erklären wir genau, wie man die Sonne gefahrlos beobachtet, um ja keine Augenschäden zu riskieren“, freut sich Jäger auf die „Krone“-Leser.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Show am 6. Juni um 16:00 Uhr 25x2 Tickets. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.