Endlich schlank! Tricksen Sie den Jo-Jo-Effekt aus

Ohne Bewegung geht es nicht

Langfristig abzunehmen, erfolgt nur auf unspektakuläre Weise. Es ist wichtig, die Ernährung langsam und dauerhaft umzustellen, um damit ein realistisches (!) Kaloriendefizit zu erreichen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Muskulatur aufzubauen, um den Grundumsatz der täglich verbrannten Kalorien zu erhöhen. Bewegung, die Spaß macht, aber auch Alltagsbewegung sollten forciert werden. Es ist sinnlos, sich bestimmte Lebensmittel „für immer“ zu verbieten. Besser in kleinen Portionen und bewusst genießen.