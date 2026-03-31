Endlich schlank! Tricksen Sie den Jo-Jo-Effekt aus

Wer kennt nicht das beliebte Kinder- und Jonglierspiel „Jo-Jo“: Der runde Mittelteil schnellt an einer Schnur hinauf und hinunter. Je weiter nach unten es ausschlägt, umso höher wird es wieder nach oben katapultiert. So wirken zumeist auch Radikaldiäten. Zeit, der Negativspirale zu entkommen!
Sich selbst nur 1000 Kalorien pro Tag zu gönnen oder Mahlzeiten zu oft durch Shakes zu ersetzen, hält man nicht lange durch. Dann kämpft man nicht mehr gegen seinen „inneren Schweinehund“, sondern gegen Biologie.
Radikaldiäten wirken nicht dauerhaft
Denn sobald die qualvolle Diät endet, passiert Folgendes: Man isst wieder „normal“, doch der Stoffwechsel lebt noch im „Sparmodus“. Der Körper baut Fett schneller auf als zuvor. Und jede neue Diät verschlimmert den Effekt nur!
Auch die Seele leidet mit: Die meisten werden geplagt von Schuldgefühlen und Frust. Viele leben nach dem Perfektionismus-Prinzip „Ganz oder gar nicht“. Dadurch beginnt für viele geplagte Übergewichtige ein negativer Kreislauf aus Diät, Hunger, Essattacken, Frust, Schuld und weiteren Restriktionen bei der Nahrung.
Dem Teufelskreis entkommen
Wenn Sie ebenfalls in diesem Teufelskreis gefangen sind, ist es wichtig zu erkennen: Sie sind nicht undiszipliniert! Solche Crash-Diäten sind immer zum Scheitern verurteilt, weil sie unnatürlich sind und der Körper zu wenig Nährstoffe erhält.
Ohne Bewegung geht es nicht
Langfristig abzunehmen, erfolgt nur auf unspektakuläre Weise. Es ist wichtig, die Ernährung langsam und dauerhaft umzustellen, um damit ein realistisches (!) Kaloriendefizit zu erreichen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Muskulatur aufzubauen, um den Grundumsatz der täglich verbrannten Kalorien zu erhöhen. Bewegung, die Spaß macht, aber auch Alltagsbewegung sollten forciert werden. Es ist sinnlos, sich bestimmte Lebensmittel „für immer“ zu verbieten. Besser in kleinen Portionen und bewusst genießen.
Am schwersten fällt jedoch die richtige mentale Einstellung: Es geht nicht um eine „Diät“, sondern um gesunde Lebensweise. Arbeiten Sie mit Ihrem Körper – gesund und langsam – gegen überflüssige Kilos, und nicht gegen ihn!
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